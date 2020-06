Pourquoi Jessica de 13 Reasons Why semble si familière

HISTOIRES CONNEXES

Plus besoin d’attendre 2021 pour voir Taylor Swift en tournée. ABC a annoncé vendredi qu’elle diffusera Concert de la ville des amoureux, une nouvelle spéciale du lauréat de 10 Grammy Awards sur Dimanche 17 mai (à 10 / 9c), après la finale de la saison 18 de Idole américaine. Il sera ensuite mis à disposition le lendemain sur demande, Hulu et Disney +.

Le spécial d’une heure a été tourné en septembre dernier au Théâtre L’Olympia à Paris, en France, et présente des chansons de son septième album studio « Lover », qui a été publié en août dernier et a donné naissance à plusieurs tubes à succès, dont « The Man », » Moi !, « » Vous devez vous calmer « et, bien sûr, » Amant « .

«Pendant que nous sommes tous à la maison, Taylor Swift et sa famille de fans pourront passer un moment ensemble et vivre une performance intime jamais vue auparavant, et nous sommes ravis de pouvoir offrir cela à notre propre famille de téléspectateurs sur ABC », a déclaré Eric Avram, vice-président des talents et des réservations d’ABC, dans un communiqué.

En avril, Swift a annoncé que sa tournée «Lover Fest» serait reportée à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus. « Je suis tellement triste de ne pas pouvoir vous voir en concert cette année, mais je sais que c’est la bonne décision », écrivait-elle à l’époque. «S’il vous plaît, restez en bonne santé et en sécurité. Je vous verrai sur scène dès que possible, mais en ce moment, ce qui est important, c’est de s’engager dans cette quarantaine, pour nous tous. «

