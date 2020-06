Pourquoi James Mangold a obtenu le poste d’Indiana Jones 5 – Moviehole

Bien sûr, c’est un cinéaste fiable et passionnant avec un catalogue de succès à son actif, mais ce qui a vraiment vendu Lucasfilm en sélectionnant James Mangold (« Ford contre Ferrari », « Logan ») comme successeur de Spielberg sur « Indiana Jones 5 » était le fait pur et simple qu’il était fan de la franchise. Un chamois «Raiders» teint dans la laine qui connaît le sien et le sien.

Le producteur exécutif Frank Marshall dit à Collider que le cinéaste – qui intervient pour Steven Spielberg dans la suite à longue gestation – apportera quelque chose de nouveau et d’excitant, tout en conservant l’excitation de la précédente quatre trois joyaux dans la course Spielberg-Lucas.

« Son amour de la franchise », a déclaré Marshall, lorsqu’on lui a demandé pourquoi Mangold était l’homme pour dépoussiérer le fouet d’Indy. «C’est un merveilleux cinéaste. Je pense qu’il a aussi une relation avec Harrison [Ford]. C’était toutes les bonnes pièces qui se réunissaient, au bon moment. »

Tout en admettant qu’il était doux-amer de voir Spielberg démissionner de son poste de directeur, Marshall se sent bien avec le nouveau gars dans le fauteuil.

«Nous avons été très, très chanceux d’avoir James vers qui se tourner. Je pense que c’est un geste positif, dans tous les aspects. Et Steven reste producteur, donc nous avons le meilleur de tout. «

Harrison Ford a déclaré plus tôt dans l’année que si le script du film à venir – qui est apparemment en cours de réécriture au moment où nous parlons – ne le coupait pas, il ne le ferait pas.

« Je ne veux pas vraiment leur donner [the audience] ce qu’ils veulent voir, je veux leur donner quelque chose qu’ils n’avaient pas prévu », a déclaré l’emblématique thesp à Hey U Guys. «Ils sont habitués à une certaine déception lorsque vous revisitez. Certes, les films Marvel ont fait un exemple spectaculaire de succès [that] travaillé dans l’autre sens. Ils l’ont tué! Eh bien, nous n’allons pas faire un autre Indiana Jones à moins que nous ne soyons en mesure de le tuer. Nous voulons que ce soit le meilleur… Nous avons des problèmes de planification et quelques tâches de script à faire, mais nous sommes déterminés à bien faire les choses avant de les faire. »

Après plusieurs années de rumeurs insignifiantes suggérant que le prochain film de la franchise à succès pourrait servir de redémarrage, et peut-être avec un autre acteur portant le célèbre fedora, l’EP Kathleen Kennedy a confirmé une fois pour toutes que le film mettra à nouveau en vedette celui de Harrison Ford. -seulement Indy.

«Oh, Harrison Ford sera impliqué. Ce n’est pas un redémarrage. C’est une continuation », a déclaré le chef de Lucasfilm.

Lucasfilm a récemment engagé Dan Fogelman pour prendre en charge les fonctions de script de Jake Kasdan.

Le Jersey Jersey de 43 ans, mieux connu comme le créateur de la série à succès « This is Us », proposerait son concept pour le film, celui mettant en vedette un MacGuffin différent du scénario de Kasdan.

Dans le livret de ce dernier, «un train rempli d’or nazi a disparu près de la ville polonaise de Wałbrzych. Le train est parti de Breslau avec de l’or, des chefs-d’œuvre, des armes et d’autres artefacts inestimables inconnus. Il a ensuite été caché dans une série de mines creusées par les nazis. »

Cette prémisse, qui sonne dans la veine de « Temple of Doom », est apparemment abandonnée en faveur de tout ce que Fogleman a imaginé.

Bien qu’il soit mieux connu pour son travail à la télévision, Fogleman a écrit une lourde pochette de films, dont «Cars 2», «Fred Claus», «The Guilty Trip», Danny Collins »et« Life Itself », qu’il a également réalisé.

Le nouveau film devait débuter cet été pour une sortie le 9 juillet 2021, mais en raison de la pandémie, la production a été retardée et le film est maintenant sur la bonne voie pour une sortie estivale 2022.