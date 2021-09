Pourquoi l’iPad Mini 2021 est l’une des meilleures tablettes d’Apple à ce jour ?

Le plus petit iPad d’Apple a reçu une grosse mise à jour en 2021. Si vous attendiez un meilleur iPad mini, la version de 2021 annoncée aux côtés de l’iPhone 13 est une perspective alléchante. Voici ce que nous aimons du nouvel iPad mini.

Puce A15 Bionic d’Apple

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’iPad mini de sixième génération est l’ajout du dernier processeur A15 Bionic d’Apple. Il s’agit de la même puce qui alimente les smartphones phares d’Apple comme l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, marquant un énorme bond en termes de performances par rapport à l’ancien iPad mini.

L’iPad mini de cinquième génération était doté d’un processeur A12, introduit pour la première fois en 2018 aux côtés de l’iPhone XS. Alors que l’A12 est toujours performant et bénéficie d’un support logiciel, l’A15 comprend trois ans d’amélioration des performances et de l’efficacité.



Alors que l’A15 Bionic de l’iPad mini est fondamentalement la même puce que celle de l’iPhone 13, les premiers benchmarks montrent une pénalité de performance de 2-8% par rapport à l’iPhone 13. Cela suggère que la puce est légèrement downclockée par Apple, mais la différence de performances sera difficile à repérer dans le monde réel.

L’A15 Bionic dans le mini n’a pas non plus le noyau GPU supplémentaire qu’Apple a jugé bon de mettre dans l’iPhone 13 Pro. Cela a conduit Apple à appeler le SoC de l’iPhone 13 Pro le chipset mobile le plus puissant au monde, mais à deux fois le prix d’un iPad mini, c’est normal.

L’achat d’un iPad mini alimenté par A15 dès maintenant est une excellente option si vous souhaitez obtenir de nombreuses années d’assistance avec votre tablette. Nous ne savons pas quand Apple mettra à jour la tablette à nouveau (cela pourrait être plus tôt que trois ans cette fois), mais l’A15 trouvera probablement sa place dans les iPad et les iPhone pour les années à venir.

Un nouveau design moderne

Le facteur de forme de l’iPad mini est son plus gros attrait, avec une taille physique proche d’un ordinateur portable de taille généreuse (seulement beaucoup plus mince, à seulement 6,3 mm (0,25 pouce). Alors que le modèle précédent était svelte, le design était daté par rapport à ses contemporains. comme la gamme iPad Air et iPad Pro.

Ce n’est plus le cas car Apple a pris le temps de repenser le mini. Bien qu’il soit légèrement plus court que le modèle précédent, l’iPad mini 2021 dispose d’un écran plus grand de 8,3 pouces avec des cadres beaucoup plus petits que le modèle de cinquième génération.

Ce changement voit également Apple abandonner le bouton Accueil, comme il l’a fait sur d’autres modèles d’iPad et d’iPhone. Bien que l’iPad mini ne dispose pas de la matrice de reconnaissance faciale Face ID vue sur l’iPhone 13, vous pouvez toujours le déverrouiller avec votre empreinte digitale grâce au scanner intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté de l’unité.

Il a plus d’espace d’écran que n’importe quel iPad mini qui l’a précédé, tout en étant le plus petit iPad mini qu’Apple ait jamais produit.

Un tout nouveau système de caméra

Prendre des photos sur votre tablette peut être criminel pas cool, mais la photographie est souvent une activité sporadique et vous ne savez jamais quand l’opportunité photo parfaite se présentera. L’iPad mini dispose d’un nouvel appareil photo large de 12 MP à l’arrière de l’unité, contre 8 MP sur le modèle précédent.

L’appareil photo est meilleur que l’ancien modèle dans presque tous les sens, avec un capteur plus grand qui laisse entrer plus de lumière, une ouverture plus rapide de f/1.8, et pour la première fois (sur le mini) un flash Quad-LED pour de meilleures prises de vue en l’obscurité.

Ne sous-estimez pas non plus l’ajout de la puce A15 Bionic ici. Le traitement de l’image est souvent l’une des choses qu’Apple améliore d’année en année, alors attendez-vous à des résultats plus nets grâce au processeur de signal d’image amélioré sur le nouveau silicium.

À l’avant de l’unité se trouve un nouvel objectif ultra-large de 12 MP, qui permet l’une des nouvelles fonctionnalités exceptionnelles d’Apple : Center Stage. Cette fonctionnalité vous permet d’être suivi dans la pièce lors d’un appel FaceTime en utilisant une perspective ultra-large et une correction de perspective logicielle.

Enfin la 5G et l’USB-C

Le port Lightning d’Apple est l’un des derniers connecteurs propriétaires de l’industrie. D’autres modèles d’iPad, notamment l’iPad Air et la gamme premium iPad Pro, utilisent des connecteurs USB-C depuis un certain temps déjà, et il est enfin temps pour l’iPad mini de les rejoindre.

Cela signifie que vous pouvez utiliser n’importe quel ancien câble USB-C pour charger votre iPad mini ou connecter des périphériques USB-C comme des claviers et des souris directement à votre tablette. Si vous utilisez un lecteur externe ou synchronisez votre iPad mini avec un ordinateur, vous pourrez profiter de vitesses de transfert plus rapides, car les connecteurs Lightning fonctionnent toujours à des vitesses USB 2.0.

Si vous souhaitez que votre iPad ait une connexion cellulaire, la version cellulaire de l’iPad mini est désormais compatible 5G pour des vitesses Internet en itinérance encore plus rapides. Malheureusement, la couverture 5G est limitée aux longueurs d’onde inférieures à 6 GHz (il n’y a pas encore de support mmWave), mais elle est toujours plus rapide que la 4G dans les régions prises en charge.

Pour des connexions sans fil à domicile évolutives, Apple a mis à jour la tablette pour prendre également en charge le Wi-Fi 6.

Le support Apple Pencil 2

Le meilleur stylet d’Apple fonctionne désormais avec l’iPad mini, avec la prise en charge de l’Apple Pencil 2 sur le portable de sixième génération. Le stylet s’enclenche sur le côté de la tablette pour le chargement et la sécurité, bien que vous devrez débourser 129 $ supplémentaires pour le plaisir.

Cela rend l’iPad mini parfait pour les notes manuscrites, l’annotation de documents ou le griffonnage dans des applications telles que Paper et Procreate. Avec une taille d’écran de 8,3 pouces mesurée en diagonale, l’iPad mini n’est pas vraiment une toile pour les artistes numériques sérieux, mais il a néanmoins son utilité.

Vous pouvez même transformer votre iPad mini en une tablette de dessin de fortune à utiliser avec votre Mac ou votre PC.

Obtenez votre Apple Pencil 2 maintenant pour l’iPad Mini.

Un prix “mini”

Alors que l’iPhone 13 tout aussi puissant commence à 909 €, l’iPad mini est 350 € moins cher à son prix de départ de 559 €. Vous n’obtenez pas autant de stockage qu’un iPhone, la puce est légèrement plus lente et il n’y a pas de support cellulaire à moins que vous n’optiez pour le modèle le plus cher, mais les deux appareils sont étonnamment bien assortis en termes de performances brutes.

L’utilisation d’un iPad mini en tant que smartphone n’est ni pratique ni recommandée, si vous n’avez pas besoin d’un nouvel iPhone et préférez plutôt un facteur de forme plus grand avec autant de mordant, l’iPad mini est un choix convaincant. Vous vous demandez comment il se compare au reste de la gamme iPad ? Découvrez notre liste des meilleurs iPads.

Convaincu par le nouvel iPad mini ? Il est disponible en 4 couleurs différentes : gris sidéral, rose, mauve et lumière stellaire et vous pouvez choisir entre l’iPad mini 64 Go ou l’iPad mini 256 Go.