Pourquoi installer un monnayeur automatique dans votre commerce ?

Si les paiements par carte bancaire sont de plus en plus nombreux, et ce, notamment avec le développement du sans contact, l’utilisation des espèces reste encore le moyen privilégié dans les commerces de proximité. En effet, on estime que les paiements par espèces représentent toujours près de 60% des transactions dans ces magasins. Pour assurer la fluidité et la sécurité des transactions en monnaie, il existe aujourd’hui des machines adaptées pour ce genre de paiements. Avec le monnayeur automatique, vous pourrez faciliter les paiements en espèces tout en évitant les éventuelles erreurs de comptabilité. En installant ce genre de machines dans votre commerce, vous profiterez ainsi de multiples avantages au quotidien.

Qu’est-ce qu’un monnayeur automatique ?

Depuis quelques années maintenant, plusieurs commerçants ont commencé à installer un monnayeur automatique dans leur magasin. Ce genre de machine connecté directement à votre caisse enregistreuse permet d’encaisser le montant exact d’un achat pour les paiements en espèces. Le monnayeur automatique est donc une solution particulièrement intéressante pour réaliser des transactions rapides et entièrement sécurisées. En plus de ces atouts, le monnayeur est très simple à prendre en main, autant pour les commerçants que les clients.

Quels sont les avantages du monnayeur automatique ?

Si de plus en plus de commerçants décident d’installer un monnayeur automatique, cela s’explique par différentes raisons.

Meilleure gestion des liquidités

Lorsqu’un client souhaite régler ses achats en espèces, les risques d’erreurs au niveau de ces transactions sont plus importants. En effet, lorsque que vos équipes doivent compter les espèces que le client leur donne ou bien pour rendre la monnaie, il peut arriver que des erreurs surviennent. Grâce à la technologie du monnayeur automatique, vous évitez ces éventuelles erreurs de caisse. Ce genre de machine simplifie grandement les encaissements en espèces et permet à vos équipes de ne plus avoir à se soucier de ce point. Un autre atout du monnayeur automatique est qu’il facilite la clôture d’une caisse en fin de journée en enregistrant toutes les transactions.

Sécurisation des transactions

Si le monnayeur permet donc d’éviter les éventuelles erreurs de caisse, il présente également l’avantage de protéger contre les risques de vol. En effet, contrairement à un tiroir de caisse classique, le monnayeur automatique permet de protéger toutes les espèces que vous avez pu encaisser au cours de la journée. En plus de protéger contre ces risques, il est équipé d’une technologie qui va repérer les faux billets. Grâce à ce système, vous êtes assuré de l’authenticité des espèces qu’utilisent les clients.

Rapidité et fluidité

Connecté à la caisse enregistreuse, le monnayeur automatique reçoit instantanément l’information sur le montant à payer par le client. À partir de cette information, la machine va donc calculer au fur et à mesure que le client insère les pièces ou les billets, le montant restant à payer ou bien la monnaie à rendre. Grâce à sa technologie, le monnayeur automatique va effectuer ces opérations rapidement, évitant ainsi les calculs parfois fastidieux à vos équipes. En plus de cette rapidité dans le traitement des transactions, cette machine est très intuitive et simple à utiliser par votre clientèle. En optant pour ce genre d’installation dans votre boutique, vous réduirez considérablement le temps nécessaire pour le paiement des opérations en espèces.

Respect des normes hygiéniques

Parmi les principaux avantages du monnayeur automatique, on retrouve également le fait qu’il permet de garantir le respect des normes hygiéniques qui sont essentielles dans les commerces alimentaires. En effet, les espèces sont des vecteurs importants de transmission de bactéries. Pour éviter ces transmissions, le monnayeur automatique s’avère être la solution la plus efficace.

Où acheter votre monnayeur automatique ?

Comme nous avons pu le voir, le monnayeur automatique est donc loin d’être un gadget pour les commerçants. En effet, dans leur activité au quotidien, ce type de machine présente de nombreux avantages à différents niveaux : comptabilité, sécurité, fluidité, hygiène… Afin de profiter pleinement des atouts de ce genre d’équipement, il convient d’opter pour un revendeur de qualité. Parmi les références du secteur, nous vous recommandons notamment Toporder. Cette entreprise lyonnaise spécialisée dans les équipements de paiement pour les commerçants vous garantit une installation de qualité et adaptée au mieux à tous vos besoins. Pour découvrir les avantages de cette installation, n’hésitez pas à contacter leurs équipes et obtenez un devis sur-mesure.