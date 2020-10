Pourquoi installer un adoucisseur pour l’eau de votre foyer ?

Selon le lieu de votre résidence, la dureté de l’eau à votre robinet peut être plus ou moins importante. Avec une forte teneur en magnésium et en calcium, une eau dure est donc riche en calcaire et peut provoquer de nombreux dommages sur vos canalisations et vos appareils électroménagers au fil du temps. En plus d’un léger goût à la consommation, une eau dure participe également à l’assèchement des peaux sensibles au quotidien. Certains foyers se retrouvent ainsi dans la nécessité d’installer un adoucisseur d’eau afin de pouvoir profiter d’une eau saine et douce. Ce système de traitement de l’eau élimine le calcaire et les bactéries de l’eau en toute simplicité, et prend soin de vos équipements durablement.

Adoucisseur : quels avantages au quotidien ?

L’eau est quotidiennement utilisée dans votre foyer, qu’il s’agisse du fonctionnement de vos appareils électroménagers ou de votre consommation personnelle, elle est essentielle à votre vie de tous les jours. Par conséquent, il est primordial de pouvoir maîtriser la qualité de cette dernière afin d’éviter tous les désagréments occasionnés par une eau dure. Dans cet objectif, l’installation d’un système de traitement de l’eau tel qu’un adoucisseur est une solution idéale et facile à mettre en place. Outre l’adoucissement de votre eau au quotidien, cet équipement vous fait également bénéficier de divers avantages :

Le risque d’usure prématurée ou de pannes sur vos appareils électroménagers et vos canalisations est considérablement réduit : une eau douce, débarrassée de calcaire, permet donc d’augmenter de manière significative la durée de vie de ces équipements.

Les peaux sensibles ne tiraillent plus après la douche, et vous profitez d’un linge doux et souple après chaque lavage.

Votre coût énergétique est sensiblement réduit avec une dépense baissée de 15% : une eau sans calcaire permet à vos chauffes-eau et chaudières de réaliser de meilleurs performances.

L’achat d’un adoucisseur est donc un investissement qui vous promet de réelles économies et le confort d’une eau saine à votre robinet tous les jours.

Un adoucisseur est un équipement qui élimine certains minéraux et les bactéries de l’eau. Pour ce faire, cet équipement spécifique possède plusieurs bacs, de résine et de sel, dans lesquels l’eau va circuler avant de rejoindre votre plomberie et ainsi alimenter la majorité de votre foyer. Au moment de sa transition et de son contact avec les billes de résine et le sel, l’eau va se décharger des ions de magnésium et de calcium qu’elle contient pour les remplacer par des ions de sodium. Cet échange simple et efficace permet d’adoucir l’eau et vous garantit une eau saine en toute simplicité.

Accessible de par sa facilité d’utilisation et d’installation, un adoucisseur est néanmoins dépendant d’un bon entretien pour vous assurer des performances optimales durablement. Bien que les opérations de maintenance puissent varier selon le modèle d’adoucisseur choisi, des manipulations essentielles resteront à effectuer :

Remplir le bac à sel lorsque le repère de ce dernier indique une quantité insuffisante de sel pour le bon fonctionnement de l’adoucisseur.

Nettoyer le bac à sel avec un rinçage à l’eau claire qui élimine les saletés mais aussi les amas de sel pour une performance optimale.

Remplacer la cartouche de préfiltre au minimum tous les 6 mois, et plus tôt si son encrassement est trop important.

Désinfecter la résine correctement et régulièrement si votre adoucisseur doit rester hors tension durant une certaine période. Au repos, les bactéries auront tendance à se développer plus rapidement.

Contrôler la dureté de votre eau grâce à un kit spécifique pour vérifier le bon fonctionnement de votre adoucisseur.

Combien coûte un adoucisseur ?

Le prix d’un adoucisseur, adapté à la consommation d’un foyer complet, oscille entre 800€ et 2500€. Ce coût varie bien sûr en fonction de la marque du modèle, mais aussi de sa capacité plus ou moins importante. Si l’achat de ce type d’installation est un investissement à prendre en compte au moment de votre sélection, il n’en reste pas moins un équipement aux multiples qualités qui vous permettra des économies financières et énergétiques au quotidien. Avec une durée de vie de plus de 15, vous profitez donc d’un système de traitement de l’eau efficace et durable qui ne nécessite que peu de dépenses mensuelles pour son fonctionnement.

Où installer son adoucisseur ?

Avec un format plus ou moins compact, votre adoucisseur d’eau devra pouvoir trouver sa place dans votre logement. Il est donc important de prendre en compte l’agencement de votre habitation dans le choix de votre modèle. Ce type d’équipement est généralement placé auprès du point d’entrée de l’eau dans votre foyer. De cette façon, vous assurez une eau douce à la majorité de vos canalisations et de vos appareils électroménagers. Il est, par ailleurs, vivement conseillé, d’installer votre adoucisseur en amont de votre chauffe-eau ou chaudière puisque les dégâts du calcaire sont plus importants sur les appareils à eau chaude.

De plus, un emplacement dans un endroit sec et plat sera toujours favorisé pour une installation et un fonctionnement optimaux. Ainsi, un adoucisseur d’eau trouve souvent sa place dans le sous-sol ou le garage d’une habitation. Dans tous les cas, son emplacement devra pouvoir offrir une prise de courant pour la mise en route de son système, et un drain pour l’évacuation de la solution de saumure issue du cycle de régénération. À noter que le modèle que vous choisirez peut disposer d’un By-pass pour un système de dérivation intégré des plus pratiques.