Pourquoi Instagram ne fonctionne-t-il pas? Comment réparer votre application! – .

Depuis 24 heures, les utilisateurs d’Instagram se plaignent que leur application est en panne – voici comment y remédier.

De temps en temps, Instagram aime mettre à jour son application, en apportant des corrections de bogues et des améliorations de performances à l’application pour la rendre meilleure pour les utilisateurs. Habituellement, cela passe inaperçu, mais parfois les mises à jour ne se passent pas aussi bien.

Au cours de la dernière journée, les utilisateurs des médias sociaux ont inondé Twitter de plaintes selon lesquelles la dernière version de l’application avait provoqué la fermeture d’Instagram, l’application étant complètement inhabituelle pour beaucoup de gens.

Si cela vous arrive, voici quelques éléments qui pourraient y remédier.

Les utilisateurs d’Instagram se plaignent que leur application ne fonctionne pas

De nombreux utilisateurs d’Instagram se sont tournés vers Twitter au cours de la dernière journée pour se plaindre du fait que leur application ne fonctionne pas. De nombreuses personnes ont affirmé que les erreurs avaient commencé à se produire après la mise à jour vers la dernière version de l’application.

Cela arrive aux utilisateurs d’iPhone et d’Android, et les erreurs les plus courantes signalées par les gens sont des problèmes lors de l’actualisation de leur chronologie, certains affichant même un écran complètement vide lorsqu’ils essaient d’actualiser et de voir de nouveaux messages.

Parmi les autres problèmes, citons l’impossibilité de regarder les histoires Instagram, les messages directs ou des problèmes avec leur onglet Activité ne fonctionnant pas.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: «Est-ce qu’Instagram ne fonctionne pour personne d’autre? Comme si elle ne chargeait aucun nouveau message ni aucune histoire. »

«L’Instagram de quelqu’un d’autre ne fonctionne pas? Les mines sont tombées depuis la nuit dernière », a déclaré un autre.

Les erreurs ont principalement eu un impact sur les gens au Royaume-Uni, bien qu’il y ait également eu des rapports selon lesquels l’application Instagram ne fonctionnait pas aux États-Unis et en Europe.

Si votre Instagram ne fonctionne pas, vous n’êtes pas seul – mais comment y remédier?

L’instagram de quelqu’un d’autre ne rafraîchit tout simplement pas ou l’écran d’activité ne fonctionne pas? – hé, je suis kayla. 🥀 (@kaybooch_) 10 novembre 2020

Comment réparer votre Instagram

Instagram n’a pas confirmé pourquoi les utilisateurs rencontrent des erreurs, mais voici quelques éléments que les utilisateurs ont signalés comme ayant corrigé leur application.

Fermez l’application et ouvrez-la à nouveau.

Tout d’abord, essayez d’arrêter complètement votre application. Sur un iPhone, faites-le en faisant glisser votre doigt sur votre page d’accueil.

Certains utilisateurs ont signalé que se déconnecter de l’application, puis se reconnecter, a corrigé leur Instagram.

C’est la plus ancienne astuce du livre, et parfois tout ce que vous avez à faire est d’éteindre et de rallumer votre téléphone.

Vous pouvez également essayer de supprimer votre application, puis la télécharger à nouveau depuis l’App Store.

Instagram fonctionne toujours normalement via sa page Web, donc si aucune de ces options ne fonctionne, connectez-vous à Instagram via votre navigateur pour continuer à utiliser la plate-forme jusqu’à ce que l’application soit réparée.

