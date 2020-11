Pourquoi il les a refusés – / Film

Studios Marvel ne manque pas d’administrateurs qui travailleraient volontiers pour eux – et vice versa, car il ne manque pas d’administrateurs qui les refuseraient rapidement. La réalisation d’un film Marvel peut offrir un grand coup de pouce à de nombreux cinéastes, mais Tueur à gages réalisateur Xavier Gens ne veut pas en faire partie. Le réalisateur français derrière les films de genre comme Frontière (s) et la série policière actuellement diffusée par Gareth Evans Gangs de Londres a révélé qu’il était en discussion avec Marvel pour diriger un projet, mais a refusé le studio après avoir réalisé qu’il «serait là pour ne s’occuper que de la direction des acteurs».

Dans une interview avec le point de vente français, Le Point (via The Playlist), Gens a révélé qu’il était en brève discussion avec Marvel Studios à propos d’un projet sans nom. Mais il n’a pas tardé à le refuser, après s’être rendu compte qu’il n’aurait pas un contrôle créatif complet sur tout le processus de réalisation du film:

«J’étais en discussion [with Marvel], mais j’ai compris que les aperçus des effets numériques et des scènes d’action étaient réalisés par une boîte à Londres, et que je serais là pour m’occuper uniquement de la mise en scène des acteurs. Ce n’est pas très intéressant.

Gens a précisé avec The Playlist qu’il était en «discussion avec différents studios», l’un d’entre eux étant Marvel. Il a ajouté que « les aperçus des effets numériques et des scènes d’action sont réalisés par des sociétés d’effets visuels comme le Third Floor à Londres, et que je serais là pour m’occuper uniquement de la direction des acteurs. » Cela ne ferait pas l’affaire pour Gens, qui voulait un contrôle total de la réalisation sur tout le processus du film. Il ajouta:

«En tant que réalisateur vivant en Europe, nous sommes en charge de l’ensemble du processus du film. C’est, je crois, pourquoi la plupart des réalisateurs européens refusent les films de studio américains. Car à un moment donné, sur ces productions, on est réduit à juste diriger des champs / champs inversés sur des acteurs devant un fond vert. En Europe, nous sommes responsables du film du début à la fin. »

Gens n’est pas le seul réalisateur, européen ou non, à refuser Marvel. La réalisatrice argentine Lucrecia Martel a refusé Veuve noire pour les mêmes raisons que Gens donne, et Edgar Wright s’est éloigné de L’homme fourmi bien en pré-production. Gens spécule que cette manière divisée de faire du cinéma – entre les réalisateurs, les réalisateurs de deuxième unité, les artistes VFX – est en partie ce qui a conduit Wright à partir. L’homme fourmi. « C’est, je crois, pourquoi Edgar Wright a refusé » Ant-Man « , car à un moment donné, sur ces productions, vous êtes réduit à simplement diriger des champs / champs inversés sur des acteurs devant un fond vert », a déclaré Gens.

Il a poursuivi: «Réaliser un film Marvel peut faire une excellente carte de visite, mais je ne suis même pas sûr que les noms des réalisateurs de Captain Marvel se souviennent aujourd’hui… J’ai déjà eu une expérience catastrophique avec un studio, Hitman, et moi je ne veux plus recommencer, surtout à 45 ans… En plus, je refuse toutes les commandes américaines.

En plus de dire de façon hilarante qu’il «refuse toutes les commandes américaines», Gens a probablement raison de se méfier de travailler à nouveau à Hollywood après son adaptation en 2007 du Tueur à gages La franchise de jeux vidéo était une énorme bombe au box-office et un échec critique. Et, bien que Marvel puisse offrir aux cinéastes émergents une belle plate-forme, Gens a en quelque sorte un point: l’approche formule de Marvel peut empêcher ses films de former une véritable identité, les amenant à commencer à saigner ensemble dans leur similitude. Bien que des réalisateurs comme Taika Waititi et James Gunn s’assurent que leurs propres cachets personnels restent sur leurs films, cela pourrait changer.

