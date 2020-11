Pourquoi Happy Death Day 3 n’a pas encore eu lieu

«C’est le titre, et je ne sais pas si ça arrivera un jour», dit Landon. «Jason veut le faire, Jessica Rothe veut le faire. L’ensemble du casting veut faire le troisième film. C’est intéressant parce que nous avons un soutien formidable chez (distributeur Blumhouse) Universal, car il y a des gens chez Universal qui ont vraiment adoré la franchise et je pense que j’aimerais en créer une troisième.

Landon ajoute: «Mais personne ne m’a encore approché et m’a dit:« Hé, on devrait faire ça ». Et c’est un peu surprenant étant donné, je pense, la très large base de fans que nous avons construite au fil des ans, mais je ne vais pas le compter.

Bien qu’il ne veuille pas trop dévoiler son concept pour le troisième film, Landon taquine: «Je peux dire que cela change encore un peu les genres, d’une manière très inattendue et l’indice est dans le titre. C’était un peu comme quand j’ai eu l’épiphanie et l’idée du deuxième film, j’ai eu la même expérience sur la troisième idée, c’est pourquoi elle est vraiment devenue une trilogie dans ma tête. Que nous puissions ou non accomplir cela est une toute autre histoire. Vraiment, le sort de la franchise est entre les mains d’Universal. »

Étant donné que les films sont généralement à petit budget dans le cadre du modèle de production Blumhouse (le premier coûtait 4,8 millions de dollars, tandis que le second coûtait 9 millions de dollars), il semble étrange qu’un troisième ne puisse pas suivre le même chemin même si coûte encore deux fois plus cher à fabriquer.

Quant à Jason Blum, nous l’avons interrogé sur Joyeux jour de la mort à nous au cours de la même série d’entretiens pour Freaky et sa réponse a été: «Je veux vraiment que cela se produise. Ce n’est pas de retour maintenant, mais un de ces jours, nous allons faire le troisième volet de ce film, même s’il me tue.

