« Pourquoi est-il pris pour acquis? »

La révélation de l’identité d’une personne célèbre qui se consacrerait « à la plus ancienne profession du monde » a bouleversé le monde du cœur et le petit écran. ‘Save me’ a été l’espace dans lequel le sujet a été largement débattu après une série d’audios qui est parvenue aux mains du collaborateur du magazine Antonio David Flores et dans lequel la femme en question a parlé ouvertement de son nouveau métier, qui presque tout le monde ignorait jusqu’à présent, y compris sa famille.

Kiko Hernández et Olvido Hormigos

Dans le programme, plusieurs indices ont été donnés sur son identité et il a été dit que lors de l’un de ses derniers rendez-vous, il aurait facturé jusqu’à 2 000 euros « propres »; mais malgré cela, il ne voulait pas révéler son identité en direct. A cette époque, les rumeurs ont explosé et même Olvido Hormigos, célèbre ancien candidat à la télé-réalité et collaborateur à la télévision, tenait cela pour acquisPour cette raison, il n’a pas hésité à envoyer un message énergique aux responsables pour éviter que son nom ne soit lié à cette grande controverse. « J’espère qu’aucun mot n’est dit sur moi ou Je déposerai une demande pour le droit à l’honneur, à la vie privée et à l’image de soi« , a affirmé celui-ci, comme » Save me « l’a révélé en direct.

Mais le problème est que des heures plus tard, et c’est Alors que le sujet était en cours de discussion à un moment de l’après-midi, Kiko Hernández l’a nommée. Malgré le fait que la présentatrice a d’abord tenté de se déguiser et a ensuite affirmé qu’en aucun moment elle ne voulait lier son nom à celui de cette célèbre prostituée, beaucoup ont cru oui et cela a profondément dérangé Olvido, Comme nous l’avons appris deux jours plus tard, c’est que Kiko Hernández a ouvert la livraison de « Save me lemon » ce 16 juillet, anticipant que la réaction énergique de la femme à toute la controverse allait être émise.

Les zascas de Kiko Hernández

Cela s’est produit après une journée où le sujet n’a pas été discuté dans le programme. C’est ce jeudi que «Sálvame» lui est revenu sans poser de questions. « Nous insistons à nouveau sur le fait que cet autre célèbre (…) dont Antonio David Flores et Gustavo González ont apporté la preuve (…) n’a rien à voir avec Olvido Hormigos « , a voulu expliquer Hernández lors de l’ouverture du programme, se posant également. « Êtes-vous inquiet? Agacé? Pourquoi pensez-vous qu’elle fait allusion? Avez-vous peur d’être lié à quelque chose? », a suivi cela, semant sans doute l’ombre du doute sur elle et anticipant que quelques minutes plus tard nous allions voir la réaction controversée de la jeune fille.