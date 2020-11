Pourquoi Disneyland va avoir plus de mal à rouvrir que Walt Disney World

En comparaison, Disneyland Resort, c’est deux parcs à thème, trois hôtels et Downtown Disney, et vous pouvez marcher de la place d’entrée du parc à thème à l’hôtel Disneyland à l’extrémité du centre-ville de Disney en quelques minutes. Tout est contre tout le reste. Cela signifie que quel que soit le nombre limité de personnes autorisées à entrer à Disneyland Resort lorsque les parcs à thème s’ouvriront, elles se trouveront dans un espace géographique relativement petit, ce qui rendra la distanciation sociale beaucoup plus difficile. Certes, un Disneyland à, disons, 20% de sa capacité aura moins de personnes qu’un Walt Disney World de la même taille, mais ces personnes devront encore être gérées plus étroitement.