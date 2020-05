Pourquoi Dickens est le meilleur (et d’autres réflexions) – betanewsfr

De temps en temps, peut-être une fois par an environ, je vais dans ma bibliothèque et je choisis un classique à lire, quelque chose que j’aurais probablement dû lire il y a des décennies mais que je n’ai jamais eu l’occasion de lire. C’est ce que j’ai fait il y a quelques mois, j’ai retiré «Avoir et ne pas avoir». Je n’avais jamais lu Hemingway. Ce livre faisait environ 250 pages. Je ne pouvais pas en faire plus qu’à mi-chemin. Et je n’abandonne jamais un livre.

Je n’ai plus jamais lu ça ennuyeux. Mais, me sentant gâtée par cette expérience, j’ai choisi un autre classique.

Voici des critiques de cela et de quatre autres livres que j’ai lus récemment.

«David Copperfield» de Charles Dickens

Je dois vous dire que ce gars de Dickens est plutôt bon. J’ai l’impression qu’il a une belle carrière devant lui. Je ne peux pas attendre que son prochain tombe.

Sérieusement, donnez-moi la prose britannique fleurie du 19ème siècle de Dickens sur la diction coupée et saccadée de Hemingway n’importe quel jour de la semaine. Avec 870 pages en petits caractères, «Copperfield» est environ cinq fois plus long que «À avoir et à ne pas avoir», mais il y a une raison pour laquelle Dickens est considéré par beaucoup comme le plus grand romancier de tous les temps. (Indice: c’est parce que ses histoires sont rarement ennuyeuses.)

J’avais, bien sûr, entendu à plusieurs reprises des références à ce roman et à sa liste de personnages mémorables (y a-t-il déjà eu un meilleur nom pour un serpent sale que Uriah Heep?). Maintenant je sais pourquoi.

«David Copperfield» a tout – comédie, drame, tragédie, romance, amour, haine, amis, ennemis, hauts, bas – raconté à travers les yeux de David lui-même, prenant le lecteur de son époque sous la mauvaise gueule de son beau-père, Edward Murdstone (un autre grand nom), à travers ses jours d’école sous M. Creakle (et vous savez avec ce nom, il n’était pas non plus un prix), où il rencontre son ami devenu frère James Steerforth.

Et même si, certes, il y a des endroits où elle s’embourbe avec la langue de l’époque en Angleterre et certains dialectes, je n’ai jamais pensé à ne pas la terminer. En effet, Dickens a appelé «Copperfield» son «enfant préféré». J’ai aussi beaucoup aimé «A Tale of Two Cities», mais je ne peux pas discuter avec le père.

«Le bonhomme de neige» de Jo Nesbo

Aschehoug

J’ai commencé à lire cet écrivain mystère norvégien avec « The Bat », le premier de sa série de dynamite avec le détective de police norvégien Harry Hole (il est prononcé « haw-lah » mais, oui, vous allez juste le lire comme un trou). « The Snowman » est le septième de la série Hole. Il a été transformé en film britannique il y a quelques années que vous pouvez regarder à la demande ou en streaming quelque part, et bien que ce soit peut-être mon livre le moins préféré de la série jusqu’à présent, il est de loin supérieur au film.

Hole est un ivrogne qui se trouve également être la tête et les épaules au-dessus du reste des flics en Norvège lorsqu’il s’agit de résoudre des crimes. Dans «Le bonhomme de neige», quelqu’un tue des gens quand il neige et se construit – attendez-le! – un bonhomme de neige sur les scènes de meurtre. L’intrigue est un peu artificielle, mais Nesbo est un si grand écrivain (que ce soit ou Don Bartlett, qui traduit ses livres en anglais, est un enfer d’un traducteur) que même mon moins préféré de ses livres est toujours un solide coup de pouce .

«Broken Harbor» de Tana French

ADULTE VIKING

Le livre 4 de la série française de Dublin Murder Squad (qu’est-ce que c’est avec moi et la série? Et les auteurs étrangers?) Met en vedette le détective ace de l’équipe, Michael « Scorcher » Kennedy, qui, avec son nouveau partenaire, la recrue Richie Curran, enquête sur les décès d’un homme et de ses deux enfants. La femme est en soins intensifs.

Cela semble être un cas ouvert et fermé du père tuant les deux enfants et, croyant qu’il avait également tué sa femme, se faisant lui-même. Ah, mais c’est de la fiction criminelle, et rarement quoi que ce soit. Scorcher et Curran ont des points de vue divergents sur ce qui s’est réellement passé – oh, et n’oublions pas cet événement terrible qui est arrivé à la famille de Scorcher à Broken Harbour quand il était enfant.

« Broken Harbor » n’est pas mal. Mais ce n’est pas génial. J’aime le style d’écriture en français, mais j’attends un de ses livres qui me fasse vraiment tomber.

« Les noms des filles mortes » d’Eric Rickstad

HARPERCOLLINS

Je sais, je sais, vous n’avez jamais entendu parler de ce mec. Et il est du Vermont, où ses livres ont lieu. J’hésite presque à écrire cela parce que je commence à me sentir stéréotypé, mais bon sang. «Les noms des filles mortes» fait partie d’une série – là, je l’ai écrite. Honnêtement, cependant, si vous aimez les tourneurs de pages de crime-fiction, mettez Rickstad sur votre liste et lancez « The Silent Girls ». La fin de ce livre est ce que devraient être les fins de livres. Écrire trop sur celui-ci peut donner beaucoup de « Silent Girls », donc je ne ferai que dire de lire ce gars.

«Power Play» de Joseph Finder

Devine quoi. Cela ne fait pas partie d’une série! Il y a donc ça.

Finder est un mec de Boston qui écrit beaucoup de ce qu’ils appellent des thrillers d’entreprise, en ce sens que ses livres impliquent généralement un cadre d’entreprise. En 2007, «Power Play», Jake Landry, un cadre junior de Hammond Aerospace Corporation, a été invité à assister à une retraite des hauts dirigeants de la société. Pas de téléphones portables, pas d’ordinateurs, dans le désert.

HARPERCOLLINS

Landry ne s’intègre pas au reste du gang – à plus d’un titre. Il est juste un mec modeste de la technologie … qui a juste un passé louche. Oh, oui, et il y a le fait que l’assistant du PDG de l’entreprise est justement l’ex de Jake.

Les thrillers de Finder ne sont que cela. Tu ne vas pas t’ennuyer. Mais en même temps, celui-ci ne le faisait pas autant pour moi que pour certains de ses autres, comme « Company Man » et « Paranoia ».

