Pourquoi David Tennant a perdu le rôle d’Hannibal selon Bryan Fuller

Mikkelsen était peut-être la bonne personne pour jouer à Lecter Hannibal, mais le lancer était un bras de fer entre Fuller et NBC.

«Casting Mads était un défi», a expliqué Fuller. «Parce que je le voulais, le réalisateur le voulait, Hugh Dancy le voulait. Nous savions tous universellement qu’il était la bonne personne pour le poste. Mais il était en quelque sorte cet artiste d’art-house européen. NBC essayait en quelque sorte de contre-caster, d’une certaine manière. Ils voulaient que Hugh Grant joue Hannibal, ils voulaient John Cusack. Ils voulaient beaucoup de gens beaucoup plus légers. Ils voulaient quelqu’un d’effusif et de comique, et ils ont ce niveau de charme pour contrer tout le mal. J’étais comme, ‘Mads Mikkelsen est ce rôle.’ Et je me souviens que l’un d’eux a dit: «Il est plutôt effrayant! Et je me dis: ‘C’est Hannibal Lecter!’ »

Finalement, Fuller a fini par appeler à plusieurs reprises le bluff de NBC lorsqu’il s’agissait de lancer un acteur avec plus de reconnaissance de nom.

«Chaque fois qu’ils disaient: ‘Nous allons lancer Hugh Grant’, je disais ‘OK, faisons une offre’, sachant très bien que Hugh Grant venait de passer 750 000 $ par épisode pour Deux hommes et demi, et c’était trois fois leurs frais de licence. Je me suis dit: « Ce n’est tout simplement pas réaliste. Il ne va pas le faire. Je me suis dit: «Faites une offre, puis je vous ramènerai à Mads. Et nous avons donc fait cette danse au moins une demi-douzaine de fois, où le réseau disait: «Nous voulons Paul Bettany». Et je me suis dit: «Super, faites une offre». «Nous voulons John Cusack. «Super, faites une offre. Et tout le monde passait toujours, comme je le savais. Et puis j’ai évoqué à nouveau Mads Mikkelsen. Et enfin, après, vous savez, six ou sept tours avec des acteurs qui n’allaient jamais jouer ce rôle, je me suis jeté à la merci du bureau de Jen Salke et j’ai dit: « Je sais que vous voyez ce personnage dans un autre façon. Mais c’est ainsi que je vois le personnage, et je dois l’écrire, et je dois le comprendre, et je dois être dans les tranchées avec lui. Et Jen m’a dit: ‘OK, nous vous faisons confiance. Nous choisirons la personne que vous voulez. »

Le reste appartient à l’histoire de la télévision et Tennant a convenu qu’il n’aurait pas joué le rôle d’Hannibal comme l’a fait Mikkelsen.

