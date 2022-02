Pourquoi créer un programme employee advocacy sur LinkedIn ?

La plateforme LinkedIn offre de nombreux avantages aux particuliers et aux professionnels, mais aussi aux entreprises. Avec un profil et des publications ciblées, vous profitez ainsi d’une véritable vitrine pour étendre votre réseau professionnel et construire votre réputation. En tant qu’entreprise, des outils variés vous permettent alors de faire rayonner votre enseigne sur LinkedIn. Afin de vous aider dans cette démarche, nous vous expliquons ici le concept d’employee advocacy et vous guidons pour une mise en place rapide de votre stratégie.

Employee Advocacy : Qu’est-ce que c’est ?

Terme anglais de plus en plus utilisé, l’employee advocacy consiste à impliquer certains de vos employés dans un rôle d’ambassadeur. Si cette mission peut s’appliquer aux réseaux sociaux tels que LinkedIn, elle peut également être pertinente dans les médias, au cours des formations ou encore à l’occasion de conférences.

La démarche est alors simple, vos employés deviennent les porte-paroles de votre entreprise et se charge de communiquer les valeurs et les engagements de votre enseigne. Vous faites ainsi émerger une culture d’entreprise forte, avec les premiers acteurs de celle-ci. De plus, un programme employee advocacy vous permet d’offrir davantage de responsabilités à certains de vos employés. Une marque de confiance motivante et stimulante qui leur permet de développer un sentiment d’appartenance plus fort au sein de votre entreprise. Avec leurs comptes individuels LinkedIn, vos collaborateurs défendent un alors comportement corporate au fil de leurs publications.

Comment créer une stratégie employee advocacy sur LinkedIn ?

En nommant des employés ambassadeurs, vous avez l’assurance de générer du trafic sur votre page LinkedIn, mais aussi d’attirer plus efficacement de nouveaux talents au sein de votre entreprise. Nous vous expliquons ici comment créer une communauté forte et attractive avec quelques étapes simples.

1 – Le choix de vos employés

Afin de récompenser leur implication quotidienne et mettre en valeur des compétences sur les outils digitaux et la communication, vos employés ambassadeurs devront tout d’abord indiquer leur poste au sein de votre entreprise sur leurs profils LinkedIn. De cette façon, le logo de votre enseigne apparaitra clairement sur leurs pages.

2 – Améliorer votre visibilité rapidement

Dans le but d’étendre votre réseau et de créer une communauté autour de votre entreprise, le partage régulier de publications est essentiel. Vous pouvez d’ailleurs choisir l’option “envoyer une notification aux employés” pour informer simplement vos membres à chaque nouveau post.

3 – Constituer une communauté fédératrice

L’important est que vos collaborateurs se sentent concernés par vos publications, mais aussi qu’ils puissent prendre part à leurs rédactions et leurs partages en ajoutant leur propre perception de votre entreprise. Afin de favoriser les réactions et les commentaires de vos employés ambassadeurs, n’hésitez donc pas à rédiger des posts sur la vie de votre équipe en célébrant les nouvelles arrivées, la création de nouveaux projets ou encore le développement de postes.

4 – Augmenter le nombre d’abonnés

Si la plupart des gens ne s’inscrivent pas intuitivement aux abonnements, il est important de les inviter à le faire au maximum. Avec une stratégie employee advocacy sur LinkedIn, vous pouvez alors envoyer des invitations aux membres de votre réseau pour faire grandir votre communauté et ainsi votre visibilité.

Quel bénéfice pour la réputation de votre entreprise ?

Un programme employee advocacy sur LinkedIn contribue activement au développement de votre entreprise et de son e-réputation. En effet, vous captez l’intérêt des relations de vos employés tout en jouissant d’une meilleure crédibilité auprès d’elles. Avec un public plus large, les partages et les réactions de vos publications sont plus régulières et plus nombreuses. Vous boostez ainsi votre visibilité en impliquant davantage vos employés et en favorisant ainsi leur épanouissement au travail.

Vos clients profitent également d’une meilleure vision de votre entreprise avec des valeurs fortes quant au bien-être salarial. Une image positive de votre enseigne qui fidélise vos clients existants et attirent de nouveaux prospects désireux de travailler avec une entreprise authentique et fiable.

Enfin, ce rayonnement bénéficie notamment à votre recrutement. Les profils en recherche sont alors positivement influencés par l’image de marque de votre entreprise et le nombre de candidatures augmentent rapidement. Vous pouvez ainsi sélectionner de nouveaux talents pour vos postes vacants plus rapidement.