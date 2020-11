Pourquoi Clifford The Big Red Dog est-il si grand? Tout ce que vous devez savoir sur Clifford! – .

in

Le 26 novembre, Paramount Pictures a publié la bande-annonce du prochain film Clifford The Big Red Dog avec Darby Camp.

Le film met en vedette des célébrités telles que Kenan Thompson, Jack Whitehall et la légende de la comédie, John Cleese et sortira en 2021.

Les fans du livre et de la série télévisée se sont souvenus de Clifford, le personnage de leur enfance et beaucoup se demandent pourquoi Clifford est si grand.

Photo de Brad Barket / Getty Images

Pourquoi Clifford The Big Red Dog est-il si grand?

Selon Premier pour les femmes, alors qu’il était né d’une taille normale, la raison pour laquelle Clifford a grandi si grand est que sa propriétaire, Emily, l’aimait tellement.

Et les chiens déclare que bien que Clifford soit si grand, ses parents et ses quatre frères et sœurs (deux filles, deux garçons) étaient tous des chiens de taille normale.

Bien que Clifford soit si grand, son nom allait à l’origine être «Tiny» mais son créateur, Norman Bridwell, a décidé de ne pas le faire après que sa femme ait prétendu que c’était trop ennuyeux.

Quelle est la taille de Clifford The Big Red Dog?

En moyenne, Clifford The Big Red Dog est montré mesurant environ 7,5 m dans la série de livres, cependant, sa taille change et est souvent incohérente.

Dans l’émission de télévision, Clifford est encore plus grand et mesure 9,1 m.

C’est ici: votre tout premier regard sur Clifford The Big Red Dog! #CliffordMovie sort en salles l’année prochaine, mais aujourd’hui, nous célébrons les animaux de compagnie qui nous inspirent à #LoveBig. 🐾 ❤️ Partagez une photo de votre animal de compagnie préféré pour nous aider à répandre l’amour! pic.twitter.com/CGRn8M8QYL – Clifford Movie (@CliffordMovie) 25 novembre 2020

