Pourquoi certains pays européens n’ont pas eu un autre pic de cas de Covid-19, selon des scientifiques

Cela fait quelques semaines que les pays d’Europe continentale ont commencé à lever leurs restrictions de verrouillage, et beaucoup semblent avoir jusqu’à présent évité une deuxième vague d’infections à coronavirus.Selon les experts, cela revient à ces pays de réduire le nombre de cas de Covid-19 pendant le verrouillage, des systèmes complets de test et de traçabilité et le port généralisé de masques faciaux. Alors que les pays ne connaissent pas de deuxième vague, certains ont vu une augmentation des nouveaux cas. L’Espagne a été retirée de la liste des pays sûrs du Royaume-Uni en raison des craintes que les cas de Covid-19 augmentent. Cela signifie que les vacanciers en Espagne devront rester en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée à la maison.La lettre d’information a coupé le bruit Il convient de rappeler que la vague initiale de coronavirus a mis quelques semaines à se développer. Et alors que les pays s’ouvrent au tourisme, il est possible que l’Europe ne soit pas encore sortie des bois pour cet été. Les gouvernements du monde entier sont en alerte pour une deuxième vague. En savoir plus Espagne Quarantaine de 14 jours: la décision de marque des vacanciers britanniques frustrés est « ridicule » mais la sympathie du public est rare.Renforcer les frontières La prise du virus très au sérieux a très rapidement aidé certains pays à limiter la propagation des infections au début de la pandémie.La Grèce est considérée comme un coronavirus. réussite, après avoir mis en place un verrouillage précoce et strict pour protéger son service de santé fragile après avoir vu ce qui se passait en Italie, qui a l’un des taux de mortalité les plus élevés d’Europe à plus de 35000. La Grèce, parvenant à contenir le virus, en compte un peu plus de 200.Après avoir progressivement assoupli son verrouillage et s’être ouvert aux vacanciers pour sauver son économie touristique, le pays demande aux gens de s’en tenir aux mesures de distanciation sociale et de porter des masques. devait également agir pour empêcher les infections de se propager. Plus tôt en juillet, il a durci sa frontière avec la Bulgarie – après avoir vu plus de cas dans les Balkans – en ne laissant les visiteurs à la suite d’un test Covid-19 négatif.La Grèce a rouvert le 1er juillet ses vols vers ses destinations insulaires phares alors qu’elle courait pour en récupérer une partie. de la saison touristique annuelle qui est vitale pour son économie (Photo: AFP / Getty) Moins de cas L’Allemagne a été frappée par Covid-19 bien pire que la Grèce, avec plus de 9 000 morts. Il a commencé à assouplir son verrouillage fin avril et début mai. Dans la semaine qui a précédé le 23 juillet, il y avait 3,9 cas pour 100 000 habitants. Cependant, l’Institut Robert Koch, une agence fédérale allemande, a déclaré: «Au cours des dernières semaines, le nombre de districts qui n’ont soumis aucun Covid- 19 cas sur une période de sept jours a diminué de façon continue. En parallèle, l’incidence du Covid-19 a augmenté dans de nombreux États fédéraux. Cette situation est préoccupante. »Le professeur Dr Thomas Hotz, dont la spécialité est la statistique mathématique à la Technische Universität Ilmenau dans l’État allemand de Thuringe, a déclaré qu’il y avait« plusieurs raisons pour lesquelles l’Allemagne a jusqu’à présent évité une deuxième vague »d’infections.« Premièrement, le nombre d’incidents quotidiens avait été ramené bien en dessous d’un cas pour 100 000 habitants avant la levée des restrictions. Avec un si petit nombre et un taux élevé de tests, les flambées locales peuvent être efficacement contenues. Deuxièmement, plusieurs mesures sont encore en vigueur: le port du masque facial dans les magasins et les transports en commun, les distances doivent être respectées dans la mesure du possible, les rassemblements de masse sont interdits et les clients doivent laisser leur adresse dans les restaurants pour permettre la recherche des contacts. «Et troisièmement, le respect de ces mesures est comparativement élevé dans la population, de nombreuses personnes réduisant encore leurs contacts sociaux. Ensemble, ces facteurs contribuent à réduire les chiffres », a-t-il déclaré au i.Dr David Strain, maître de conférence clinique à la faculté de médecine de l’Université d’Exeter, a déclaré que d’autres pays d’Europe avaient également réduit le nombre de cas pour 100 000 habitants avant de relâcher le verrouillage. . «Avec des prévalences de fond plus faibles, le risque de contracter le virus dans la communauté était très faible.» Les pays d’Europe, a-t-il dit, avaient «un accès plus transparent aux données au niveau local, ce qui permettait à leurs équivalents de santé publique de répondre par des verrouillages régionaux». Des restrictions de verrouillage ont été réimposées dans deux districts de l’État allemand de Rhénanie du Nord-Westphalie vers la fin du mois de juin à la suite de flambées. C’était la première fois que les restrictions de verrouillage étaient rétablies après l’assouplissement du verrouillage à l’échelle nationale le mois précédent.Le Dr Strain a déclaré que des données régionales similaires au Royaume-Uni avaient permis le verrouillage local à Leicester, mais ont appelé à ce qu’il soit beaucoup plus complet. Les pays européens ont jusqu’à présent évité qu’une deuxième vague pourrait être due à des mesures préventives et non pharmaceutiques. «Lorsque ces pays ont commencé à assouplir le verrouillage, qu’il soit obligatoire ou volontaire, il y avait encore un grand nombre de personnes qui ont utilisé le visage. masques. Bien plus encore [than in the UK]», A déclaré le Dr Strain. Un traqueur de comportement Covid-19 de YouGov et de l’Imperial College de Londres a constaté que, la dernière semaine de mai, 64% des personnes en Allemagne, 82% en Espagne et 88% en Italie ont déclaré avoir toujours portaient un masque facial à l’extérieur de leur domicile.Depuis le 24 juillet, les masques faciaux sont obligatoires dans les magasins et les supermarchés en Angleterre.Test et traçagePour Gabriel Scally, professeur de santé publique à l’Université de Bristol et membre d’Independent Sage – un groupe de scientifiques fournir des conseils et des informations pendant la pandémie – un facteur majeur qui peut aider les pays à rester au courant de Covid-19 est la mise en œuvre de systèmes de test et de traçage.Par exemple, l’Allemagne semble avoir effectivement conclu des contrats de traçage par téléphone. «Vous avez des chiffres très bas et vous avez un bon système de test et de traçage en place … où vous êtes en mesure d’étouffer les infections à mesure qu’elles apparaissent et de tester tous les contacts assez rapidement.» C’est cette vitesse de réponse [and] nature globale de la réponse. Tout cela serait un facteur vraiment majeur. »Le Dr Nick Ruktanonchai, maître de conférences en modélisation des maladies infectieuses en géographie à l’Université de Southampton, a ajouté que« les gens reprennent très lentement leurs schémas normaux, et dans la plupart des pays, ils n’ont toujours pas » «Cela signifie que même s’il peut y avoir de légères augmentations de la transmission, des systèmes améliorés de recherche des contacts signifient que la plupart des pays sont en mesure d’arrêter les flambées avant qu’elles ne deviennent trop importantes.» Il a mis en garde contre la levée de toutes les restrictions restantes par les pays une fois, ce qui pourrait rendre la transmission plus élevée que ce que les efforts de recherche des contacts peuvent contenir.Trop tôt pour le dire.Tous les pays d’Europe ne parviennent pas à contrôler les cas dans tous les domaines.En France, le taux de reproduction de Covid-19 – combien de personnes un individu pourrait transmettre le virus à – est passé de 0,92 à 2,62 entre le 10 juillet et le 14 juillet en Bretagne. «C’est un chiffre inquiétant car cela signifie que l’épidémie repart», a déclaré Eric Caumes , un spécialiste des maladies infectieuses à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris, selon Reuters.Les cas au Portugal restent élevés avec le gouvernement britannique refusant jusqu’à présent de mettre le pays sur la liste des destinations vers lesquelles les gens peuvent voyager sans avoir besoin de mettre en quarantaine à leur retour Jeudi, le nombre de cas en Espagne a bondi de 2615 à 270166. Les infections ont augmenté depuis qu’il a commencé à lever les restrictions de verrouillage le mois dernier. Au cours du week-end, le gouvernement britannique a estimé que c’était un endroit dangereux pour les Britanniques et a modifié ses conseils de voyage. «L’Espagne a eu de vrais problèmes à Barcelone et dans d’autres [areas]. Ce sera très intéressant au fur et à mesure que l’été se déroule et que de plus en plus de touristes s’installent [places] qui seront inévitablement plus détendus et il y aura plus et peut-être plus de rassemblements. Je ne pense pas que le moment du risque maximal dans une grande partie de l’Europe soit encore arrivé, mais il le sera bientôt », a déclaré le professeur Scally.Il est peut-être trop tôt pour conclure que certains pays européens ont complètement évité une deuxième vague d’infections. Je pense que ça a pris du temps avant [Covid-19] a vraiment décollé au début de l’année », a déclaré le professeur Scally. «Nous pouvons très bien nous retrouver dans la même situation que les choses avancent lentement puis s’accélèrent. Nous savons que c’est la nature de la courbe de la maladie, qu’elle deviendra une croissance exponentielle en temps voulu. »Et deuxièmement, je pense que beaucoup de personnes âgées et de personnes atteintes de maladies préexistantes et de personnes handicapées peuvent être extrêmement prudentes – cela réduit la possibilité de propagation dans la population, de sorte que la propagation peut prendre un peu plus de temps. »

Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds et 111 autres questions stupides et passionnantes - Collectif - Livre Sciences - Occasion - Bon Etat - France Loisirs GF - 2007 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.

Pourquoi les manchots n'ont pas froid aux pieds et 111 autres questions stupides et passionnantes - Collectif - Livre Sciences - Occasion - Bon Etat - Couv. tachée - Science ouverte - 2007 - Grand Format - Société coopérative d\'insertion à but non lucratif.

La nouvelle politique du travail transnational pourquoi certaines alliances réussissent par Marissa Brookes Au fil des ans, de nombreuses alliances syndicales transnationales ont réussi à améliorer les conditions de travail des travailleurs, mais beaucoup d’autres ne l’ont pas fait. Dans le ...