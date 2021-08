Pourquoi Sharon Stone dit que sa carrière est menacée ?

Sharon Stone a fait parler d’elle avec la publication de ses nouvelles mémoires, “La beauté de vivre deux fois”. Le livre était en fait rempli de révélations choquantes sur sa vie, allant de son enfance aux histoires les plus sordides de ses premières années à Hollywood. L’une des histoires les plus surprenantes de ses mémoires a trait à la scène emblématique de “Basic Instinct”. Sharon Stone a affirmé qu’elle avait été trompée sur la quantité de nudité qui passerait à l’écran.

Outre les surprises que Sharon Stone a partagées dans ses mémoires, l’actrice a été occupée par d’autres projets. En juillet, Deadline a annoncé que SharonStone se présentait aux élections en tant que délégué national et membre du conseil national de la Screen Actors Guild. Pendant sa vidéo promotionnelle, Sharon Stone a lâché la surprenante nouvelle que sa carrière est menacée à cause de certains protocoles de sécurité qu’elle essaie de mettre en place. Le problème concerne les vaccinations et la sécurité des acteurs en général. Voici ce qui se passe.

Le travail de Sharon Stone est menacé parce qu’elle veut faire vacciner tout le monde

Alors qu’elle faisait campagne pour une place de leader au sein de la Screen Actors Guild, Sharon Stone a fait des annonces surprenantes. Elle a déclaré avoir perdu son assurance maladie SAG-AFTRA pour une somme dérisoire. “J’ai perdu mon assurance acquise après 43 ans dans le métier à cause du COVID. Il me manquait 13 dollars et, vous savez, je ne pense pas vraiment que ce soit raisonnable pour aucun d’entre nous”, a-t-elle déclaré, selon Deadline. L’organisation a récemment augmenté les primes et modifié ses conditions d’admissibilité.