Pourquoi Captain America n’utilise plus d’armes à feu dans le MCU ?

Captain America est un des personnages les plus connus de l’univers Marvel, et aussi le préféré des américains à l’instar de son homologue Batman de chez DC.

Grâce aux adaptations cinématographiques réalisées par les studios Marvel, difficile maintenant de ne pas le reconnaitre avec sa combinaison aux couleurs du drapeau américain et armé de son bouclier en vibranium.

Mais, sachant que c’est un super soldat, savez-vous pourquoi Captain America-t il cessée d’utiliser des armes à feu après la Seconde Guerre mondiale ? C’est ce que nous allons voir dans cet article dédié à Steve Rogers.

Donc pourquoi cette décision ?

La principale raison pour laquelle Captain America a évité les armes à feu est toute simple, c’est qu’il ne faisait plus la guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, l’utilisation des armes n’était pas une option puisqu’il devait combattre une armée ennemie dans un vrai conflit militaire.

Toutefois, son personnage n’étant pas de nature à trop aimer la violence, Steve Rogers n’avait pas la gâchette facile.

Après la dissolution du SHIELD et l’arrivée de Captain America à la tête des Avengers, il se rend alors compte que la plupart de leurs opérations se dérouleraient dans des zones civiles comme les villes. L’usage des armes à feu n’était donc plus pour lui une solution pour ne pas mettre les civils en danger et c’est qu’il a opté pour l’usage de son précieux bouclier.

Même chose également pour les autres membres des Avengers comme Black Widow (Scarlett Johansson) et Hawkeye (Jeremy Renner) se sont appuyés sur leurs armes ésotériques spécialisées et n’ont plus utilisés de fusils.

Pour revenir à Captain America, on a tout de même pu voir dans les derniers Avengers qu’il pouvait brandir les armes de Thor, Mjolnir et Stormbreaker, et pouvait également faire appel à la foudre du Dieu du Tonnerre.

De ce fait, ayant été capable d’une telle puissance de feu, Captain America n’avait vraiment plus besoin d’armes à feu.