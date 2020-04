Pourquoi Bucky n’a pas obtenu le bouclier Captain America – / Film

L’une des nombreuses questions retentissantes après la fin de l’ère Avengers: Fin de partie était: Qui allait devenir le prochain Captain America? Steve Rogers (Chris Evans) avait raccroché le manteau et transmis le bouclier emblématique à Sam Wilson (Anthony Mackie), son ami et allié dont l’ascension du conseiller du SSPT de l’Air Force en un membre à part entière des Avengers était quelque chose à voir.

Mais de nombreux fans se sont demandé pourquoi Steve n’avait pas transmis le manteau à son ami de longue date Bucky Barnes (Sebastian Stan), dont l’enlèvement et le lavage de cerveau par HYDRA ont constitué une partie importante de l’arc de Steve dans l’univers cinématographique Marvel. Alors que nous nous rapprochons des débuts de Disney + Falcon et le soldat d’hiver, qui montre comment Sam et Bucky luttent avec l’héritage de Captain America, Stan explique pourquoi l’arc de Bucky ne lui permet pas de devenir le prochain Captain America.

Un an après la sortie de Avengers: Endgame, l’une de ses dernières scènes est toujours une source de discorde pour les fans de Steve Rogers et sa relation tragique avec Bucky Barnes. Dans les Marvel Comics, Bucky assume l’identité de Captain America après la mort de Steve Rogers (il s’est vite amélioré), bien que Sam Wilson soit la nouvelle incarnation la plus récente de Captain America. Bien que Fin du jeu prend quelques indices de la bande dessinée avec Steve Rogers se retirant de l’identité dans la vieillesse, Steve remet le bouclier uniquement à Sam, le laissant prendre le manteau. Mais où cela laisse-t-il Bucky? Selon Stan dans une interview avec The Hollywood Reporter, Steve passant le bouclier à Sam donne en fait à Bucky un nouveau souffle.

«Où nous sommes arrivés avec lui à la fin[de[ofAvengers: Fin de partie]se sentait plus comme s’il était dans un endroit avec un désir de libération: recommencer, recommencer la vie en quelque sorte, découvrir qui il est à nouveau tout seul et laisser tout cela derrière. Oui, tout s’est passé, mais à un moment donné, tu dois comprendre tes erreurs, ce qui s’est passé et essayer de recommencer », a déclaré Stan à THR, ajoutant:

« C’est là que j’ai eu l’impression que le personnage était à la fin de Avengers: Fin de partie. C’est aussi ce qu’il voulait pour Steve. Comme toute personne qui finit par être traumatisée par une expérience de guerre, elle en a été affectée pour le reste de sa vie. Donc, ce qui ressemblait à un désir de redémarrage – pour lui et pour Steve en quelque sorte. Je n’avais pas nécessairement l’impression que le bouclier allait être ça. Steve remonte dans le temps et dit: «Je vais prendre quelque chose pour moi maintenant. Je suis ici pour tous ces gars et j’ai fait de mon mieux. Je ne suis qu’un homme et je vais y retourner et essayer de vivre ma vie. »

Le bouclier aurait été plus un fardeau pour Bucky, qui se remet encore de décennies de lavage de cerveau en une arme par HYDRA. Un voyage qui sera couvert par Falcon et le soldat d’hiver, qui reprendra après les événements deAvengers: Fin de partie et voyez Sam Wilson, alias Falcon, et Bucky, AKA le soldat de l’hiver, qui s’occupent du «nouveau» Captain America. Les rapports indiquent que la personne qui finit par prendre la relève de Cap – au moins au début – est Wyatt Russell comme John Walker, une version beaucoup plus militariste de Captain America:

«Je pense que c’est quelque chose que Bucky voudrait pour son meilleur ami, et en même temps, Steve dit à Bucky:« Tu vas y aller aussi. Je ne vais pas te mettre cette chose. Nous allons tous les deux vivre nos vies – les vies qui nous ont été retirées dans les années 40 lorsque nous nous sommes enrôlés. C’est donc là que je me sentais à la fin du film. Je ne pense pas qu’il y ait un désir ou des pensées contradictoires concernant la prise de ce manteau. Sam, pour moi, a toujours été l’homme clair pour endosser ce manteau pour de nombreuses raisons, qui viennent également avec beaucoup plus de bagages qui seront explorés dans la série. Je suppose que vous devrez vous connecter à Disney + pour savoir pourquoi. ( Des rires.) Au bout du Fin du jeu, pour Steve ou Bucky, ce n’est vraiment pas à propos du bouclier. «

La série voit également le retour de Daniel Brühl comme Baron Zemo, le méchant deCaptain America: guerre civile qui réactive Bucky pour ses propres moyens. Cela peut donc jouer un grand rôle dans l’arc de Bucky dans la série.

Le faucon et le soldat d’hiver premières sur Disney + dans Août 2020.

