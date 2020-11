Pourquoi Boris Johnson s’auto-isole-t-il à nouveau? Le PM dans l’isolement de Covid pendant deux semaines après avoir rencontré le député Lee Anderson

Le Premier ministre Boris Johnson a été contraint de s’auto-isoler après qu’un député avec qui il a eu une réunion a ensuite été testé positif pour Covid-19.Mr Johnson, qui a été admis aux soins intensifs pour un coronavirus en avril, a été informé dimanche par NHS Test and Trace qu’il doit s’auto-isoler et rester au n ° 10 pendant 14 jours. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Dans un communiqué sur Twitter, M. Johnson a déclaré: «Je suis en bonne santé et ne présente aucun symptôme, et je continuerai à mener sur notre réponse au virus et nos plans pour #BuildBackBetter »Mais pourquoi a-t-il dû s’auto-isoler, quand sera-t-il de retour et comment fonctionnent les règles? Voici ce que vous devez savoir: pourquoi Boris Johnson s’auto-isole-t-il? M. Johnson a été invité à s’isoler après avoir assisté à une réunion de 35 minutes avec un petit groupe de députés à Downing Street jeudi matin, y compris Lee Anderson, qui représente Ashfield, dans le Nottinghamshire, qui a déclaré avoir perdu le sens du goût vendredi et, après avoir été testé samedi, a reçu un résultat positif dimanche matin.Lee Anderson, député d’Ashfield, aux côtés du Premier ministre Boris Johnson, à qui on a dit de lui-même. s’isoler après avoir été en contact avec une personne qui a été testée positive pour Covid-19 (Facebook / PA Wire) Les deux hommes ne portaient pas de couvre-visage et ne semblaient pas être à deux mètres l’un de l’autre sur une photo prise à Downing Street que M. Anderson a postée sur Facebook . Quand reviendra-t-il? M. Johnson a insisté sur le fait qu’il continuerait à diriger la riposte du gouvernement à la pandémie alors qu’il s’auto-isolait. Bonjour à tous, notre programme NHS Test & Trace m’a demandé de m’isoler pendant deux semaines, après avoir été en contact avec une personne atteinte de Covid-19. Je suis en bonne santé et je n’ai aucun symptôme, et je continuerai à diriger notre réponse au virus et nos plans pour #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz— Boris Johnson (@BorisJohnson) 16 novembre 2020 Dans son message Twitter, le Premier ministre a déclaré: «Salut les gens, la bonne nouvelle est que NHS Test and Trace fonctionne de plus en plus efficacement, mais la mauvaise nouvelle est qu’ils m’ont envoyé un ping et que je dois m’isoler parce que quelqu’un avec qui j’étais en contact avec il y a quelques jours a développé Covid. « Peu importe que nous fassions tous de la distanciation sociale, peu importe que je sois en forme comme un chien de boucher, je me sens bien – tant de gens le font dans ma situation. » Et en fait, peu importe que j’ai eu la maladie et que je déborde d’anticorps. Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’un des moyens de le faire maintenant est de nous auto-isoler pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par Test and Trace. »Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que M. Johnson serait en mesure de travailler pleinement. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, organisera lundi soir une conférence de presse n ° 10 que M. Johnson devait diriger (Photo: Parlement britannique / Jessica Taylor via Reuters) Il a déclaré à BBC Breakfast: «Les merveilles de la vidéoconférence signifie que vous pouvez être incroyablement efficace même lorsque vous vous auto-isolez si vous êtes dans le genre de travail où vous pouvez le faire. «Je dirais probablement que la majorité de mes réunions avec le Premier ministre se font par vidéoconférence – bien sûr, je le vois aussi – et vous pouvez être vraiment efficace de cette façon. »Sa période d’isolement devrait se terminer le 26 novembre, selon les règles du gouvernement. Qui a besoin de s’isoler? Selon le NHS, vous devez auto-isolez-vous immédiatement lorsque: vous présentez des symptômes de coronaviru s qui incluent une température élevée, une nouvelle toux continue ou une perte ou une modification de votre odorat ou de votre goût vous avez testé positif pour Covid-19 vous vivez avec quelqu’un qui a des symptômes ou qui a été testé positif quelqu’un dans votre bulle de soutien a des symptômes ou a été testé positif vous On vous dit de vous auto-isoler par NHS Test and Trace ou l’application NHS Covid-19 vous arrivez au Royaume-Uni d’un pays à haut risque de coronavirus

Partager : Tweet