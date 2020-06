Pourquoi Batwoman refonte n’a pas pris la route / le film « Soap Opera »

Ruby Rose étourdi Batwoman fans récemment avec l’annonce qu’elle ne reviendrait pas au rôle titulaire du super-héros de DC Comics lorsque le spectacle reviendrait pour une deuxième saison sur The CW. Depuis lors, nous avons appris que Batwoman ne sera pas simplement en train de refondre le rôle de Kate Kane, la cousine maternelle de Bruce Wayne qui ramasse sa propre cape et son capot après la disparition de Batman. Au lieu, Batwoman apportera un nouveau personnage pour ramasser le manteau, et showrunner Caroline Dries expliqué pourquoi.

Caroline Dries est récemment apparue sur un Q&A ATX Festival At Home (via TV Line), et elle a abordé la décision récente de faire d’un personnage entièrement nouveau devenir Batwoman au lieu de faire jouer une actrice différente par Ruby Rose.

« Pour être honnête avec vous, j’ai envisagé la » version feuilleton » [of recasting] pendant une minute chaude, car égoïstement, nous avions déjà écrit quelques épisodes, et au niveau de la transition, ce serait transparent. Mais après réflexion – et je pense [Arrowverse EP] Greg [Berlanti] m’a aidé à faire cet appel – il me dit: « Je pense que nous devrions simplement redémarrer Batwoman en tant que personnage différent. » «

La version de feuilleton de refonte n’aurait probablement pas été trop difficile à retirer. Après tout, Batwoman fait partie du Arrowverse où Le flash réside, et le voyage dans le temps à grande vitesse du super-héros a changé beaucoup de choses dans leur monde et leurs univers parallèles, il n’aurait donc pas été difficile d’expliquer une Kate Kane différente dans l’Arrowverse. Cependant, Dries a déclaré qu’ils avaient décidé de «respecter tout ce que Ruby [Rose] mettre dans le personnage de Kate Kane. » De plus, elle a également expliqué comment il peut être difficile pour le public d’accepter un nouveau visage sur le même personnage.

Dans l’état actuel des choses, le nouveau personnage qui deviendra Batwoman leur permet de prendre le super-héros dans des directions différentes. La nouvelle Batwoman s’appelle Ryan Wilder, et voici la description officielle du personnage qui a été révélée la semaine dernière:

« Elle est sympathique, désordonnée, un peu maladroite et indomptée. Elle n’a rien à voir avec Kate Kane, la femme qui portait la combinaison avant elle. N’ayant personne dans sa vie pour la garder sur la bonne voie, Ryan a passé des années en tant que toxicomane, en évitant le GCPD et en masquant sa douleur par de mauvaises habitudes. Une fille qui volerait du lait pour un chat de ruelle pourrait également vous tuer à mains nues, Ryan est le type de combattant le plus dangereux: hautement qualifié et follement indiscipliné. Une lesbienne dehors. Sportif. Brut. Passionné. Faillible. Et ce n’est pas vraiment votre héros stéréotypé américain. »

Dries a ajouté que ce nouveau personnage, qui a été forcé de vivre dans une camionnette avec seulement une usine pour tenir sa compagnie, « n’est peut-être pas la bonne personne à l’époque pour le faire, donc c’est ce qui le rend amusant. » Espérons que les fans seront à bord avec le nouveau Batwoman à son arrivée, mais ils attendront jusqu’au début de 2021 le retour du super-héros en raison de la modification de la programmation télévisée de The CW à la suite de la pandémie de coronavirus qui a mis fin à la production télévisuelle.

