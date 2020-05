Pourquoi Batman Forever s’est avéré ne plus jamais être

Depuis Homme chauve-souris lancé comme une franchise de cinéma, de nombreux acteurs ont enfilé la cape et le capot. Tim Burton et Michael Keaton deux films ont jeté les bases que d’autres suivront. Le premier film post-Burton a été Batman Forever (1995) avec Joel Schumacher prendre en charge les fonctions de direction et Val Kilmer comme le nouveau Caped Crusader. Après la sortie du film, Schumacher a prévu une suite dans Batman et Robin avec le retour de Kilmer. L’acteur a refusé l’occasion de reprendre le rôle en invoquant des conflits d’horaire. Il a filmé le thriller d’espionnage Le Saint à la place et George Clooney intervenu. Des rumeurs circulaient de Homme chauve-souris production du manque de professionnalisme de Kilmer. Il a parlé au New York Times 25 ans après la libération de Forever de ses autres facteurs.

Comment Batman n’était pas ce à quoi Val Kilmer s’attendait

Avant de jouer le rôle du millionnaire Bruce Wayne et de son alter ego, Kilmer aimait jouer des personnages avec profondeur comme Doc Holiday dans Pierre tombale (1993). S’ils n’avaient pas de profondeur, il voulait jouer des personnages divertissants. « J’aurais aimé être sur Saturday Night Live comme un habitué « , at-il dit. Il avait un camée non crédité en 2011 pour le programme de nuit NBC de longue date. L’acteur avait son Développement arrêté moment où un personnage dit « j’ai fait une énorme erreur » après une visite du milliardaire Warren Buffett amené sa famille à l’ensemble des Batman Forever. Les enfants n’avaient aucun intérêt à parler à Kilmer. Au lieu de cela, ils ont choisi de jouer avec les accessoires et de conduire la Batmobile. L’acteur a réalisé dans un moment déchirant l’âme que Batman n’était pas spécial ni divertissant. « C’est pourquoi il est si facile d’avoir cinq ou six Batman », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit pas de Batman. Il n’y a pas de Batman. »

Le fait que Keaton, Clooney, Christian Bale, Ben Affleck, et maintenant Robert Pattinson sont des acteurs de Batman prouve le point de Kilmer. Il a également offert sa réponse lorsqu’il est accusé d ‘ »être difficile à travailler », et Schumacher affirme qu’il préfère travailler avec Marlon Brando sur L’île du Dr Moreau (1996) que de s’engager dans sa suite. « Tout le monde doit trouver son propre salut », a déclaré Kilmer. « Comment vivre et selon quelle morale, et j’ai trouvé que la partie qui me fait du mal blesse quelqu’un dans le processus. » L’acteur est resté occupé mais n’est pas resté en demande en tant que star à Hollywood et a récemment lutté contre le cancer de la gorge. Il revient au rôle d’Iceman dans le prochain Top Gun: Maverick prévu pour une sortie de Noël 2020.

