Pourquoi Avatar : le dernier maître de l’air est un Must-to-watch

Avatar: The Last Airbender est un dessin animé qui était vraiment en avance sur son temps et qui est aujourd’hui un favori des fans et des critiques.

Diffusé pour la première fois sur Nickelodeon en février 2005, il a fonctionné pendant trois saisons réussies. Le spectacle suit l’histoire d’Aang et de ses amis dans un monde fantastique où certaines personnes peuvent manipuler les éléments du feu, de la terre, de l’eau et de l’air en utilisant une combinaison d’arts martiaux d’inspiration chinoise et de pouvoirs télékinésiques. Voir aussi Blumhouse engage Issa Lopez pour réaliser le film d'horreur Our Lady Of Tears Aang doit ramener l’équilibre dans un monde après cent ans de guerre et de domination par la Nation du Feu.

Avatar : le dernier maître de l’air

Il y a tellement de raisons pour lesquelles vous devriez regarder cette émission en ce moment, et pas seulement parce qu’elle est disponible sur Netflix. C’est léger, drôle et visuellement magnifique, avec une narration habile et un développement de personnage impressionnant.

Dans le même temps, il explore des thèmes rarement vus dans les caricatures occidentales destinées à un public plus jeune, tels que le chagrin, le libre choix, la guerre et le génocide. Cela donne à Avatar un attrait transgénérationnel sans faille et l’a lancé au statut de primé, avec un Kids ‘Choice Award, un Primetime Emmy Award, et bien plus encore.

Ne laissez pas «ce» film de M. Night Shyamalan vous décourager de regarder ce que les critiques appellent en grande partie la meilleure série télévisée animée de tous les temps!