Pourquoi Anne Hathaway était reconnaissante lorsque Matt Damon a commencé à se plaindre de l’interstellaire de Christopher Nolan

Le pire costume que j’aie jamais porté était Interstellaire. Oh, ces combinaisons spatiales étaient, elles étaient dures. Et vous savez que nous étions dans des conditions assez difficiles. Nous étions en Islande, nous courions dans l’eau. Nous étions, vous savez, en train d’escalader des glaciers. Et peut-être que je me suis mis trop de pression, mais j’étais la seule fille de l’équipage à en porter une. Alors, j’ai juste pensé: ‘Je ne peux pas me plaindre de ça.’ Ce ne peut pas être moi qui casse. Ensuite, votre copain Matt Damon est entré et a commencé sa première journée. Et environ deux heures après, il s’est simplement penché en avant et a dit: « C’est le pire costume que j’ai jamais porté. » Et c’était OK, car une fois que Matt Damon l’a dit, le reste d’entre nous pouvait se plaindre.