Pourquoi Amazon autorise-t-il le Razr 5G que vous avez commandé à être retiré de la boîte avant qu’il ne vous soit expédié?

Quelle serait votre réaction si vous achetiez le Motorola Razr 5G d’Amazon et a découvert qu’un inconnu avait déballé le téléphone avant vous? Selon Amazon, « Razr devait être expédié en position dépliée. Cependant, afin de mieux protéger l’écran, nous avons plié votre RAZR – il est plus sûr, mais peut ne pas être aussi élégant que nous l’espérions. Nous nous excusons si vous voyez des empreintes digitales. sur votre appareil, mais nous vous assurons que votre RAZR est tout neuf. «

Acheter un Motorola Razr 5G sur Amazon? Ne soyez pas surpris de trouver les empreintes digitales d’un inconnu sur l’appareil



Une partie du problème est que la boîte du Razr est unique car elle a été conçue pour montrer le combiné pliable. Il sert également d’amplificateur pour améliorer le son provenant de l’appareil. L’emballage est conçu pour maintenir l’écran de 6,2 pouces du téléphone en position ouverte, en le laissant ne ressembler en rien à une nouvelle boîte de téléphone standard. Pour protéger le combiné coûteux pendant le transport, Amazon ouvre chaque boîte Razr, sort le téléphone et le plie. La boîte est ensuite refermée et réexpédiée. Le but principal de cette opération est d’éviter que l’écran fragile ne soit exposé en cas d’accident.

Donc, si votre colis d’Amazon arrive avec votre nouveau Razr 5G, ne vous inquiétez pas trop s’il semble que les empreintes digitales de quelqu’un se trouvent sur tout l’appareil. N’oubliez pas qu’Amazon essaie simplement de s’assurer que votre nouveau pliable coûteux arrive avec un écran impeccable. Cela dit, de nombreux consommateurs seraient contrariés si quelque chose comme cela leur venait à l’esprit.

Voir aussi 10 films que vous pouvez regarder pour soutenir le mouvement Black Lives Matter Les dimensions uniques de la boîte Razr 5G obligent Amazon à déballer chaque Razr 5G et à plier l’appareil avant qu’il ne soit expédié aux clients

Normalement au prix de 1399,99 $, vous pouvez obtenir le Razr 5G pour 999,99 $ d’Amazon. Mais si vous ne souhaitez pas que le téléphone soit déballé et manipulé par Amazon, pour le même prix, vous pouvez acheter le Razr 5G de B&H et Meilleur achat. Si vous l’achetez auprès de ce dernier et l’activez aujourd’hui avec Verizon ou AT&T, le prix tombe à 949,99 $. Encore une fois, cela ne concerne que les modèles Razr 5G achetés auprès de Best Buy.

Le Razr 5G arbore un écran pOLED de 6,2 pouces avec une résolution de 876 x 2142 pour un rapport hauteur / largeur de 21: 9. Il existe également un écran OLED Quick View de 2,7 pouces avec une résolution de 600 x 800. Le chipset à l’intérieur a reçu un coup de pouce du Snapdragon 710 du modèle d’origine au SoC Snapdragon 765 pour la version 5G. Le téléphone est équipé de 8 Go de mémoire et de 256 Go de stockage et une batterie de 2800 mAh maintient les lumières allumées; Un chargeur turbo de 15 W inclus dans la boîte alimente rapidement l’unité. Il existe un appareil photo principal de 48MP avec la technologie Quad Pixel permettant au Razr de fournir des photos de qualité 12MP. Et n’oubliez pas le vivaneau 20MP pour les selfies. Il faut également noter que le Razr 5G dispose d’une prise casque 3,5 mm et qu’Android 10 est pré-installé.

Nous sommes à peu près sûrs que les chances d’être infecté par le coronavirus via un combiné sont minces, mais vous voudrez peut-être suivre les conseils de Motorola lorsque le téléphone arrive pour la première fois: « Il est acceptable d’utiliser des lingettes désinfectantes avec de l’alcool isopropylique à 70% ou des lingettes désinfectantes Clorox pour essuyer doucement votre écran. Lors de la désinfection ou du nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de l’éteindre et d’éviter que de l’humidité ne pénètre dans ses ouvertures, y compris le port de chargement, la prise casque, les microphones et les haut-parleurs. N’immergez pas votre téléphone Motorola dans un nettoyage agents de nettoyage, évitez d’utiliser des nettoyants avec de l’eau de Javel ou des abrasifs, et évitez de vaporiser des nettoyants directement sur l’écran. »