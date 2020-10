Pourquoi Alanah Pearce quitte Funhaus? ‘Je quitte Rooster Teeth’ expliquée! – .

Photo par Ismael Quintanilla / Getty Images pour SXSW

Alanah Pearce met fin à son séjour de deux ans chez Rooster Teeth. La gameuse australienne et ancienne journaliste de l’IGN a annoncé la nouvelle hier 29 octobre sur sa chaîne YouTube.

Alanah est apparue pour Rooster Teeth sur plusieurs canaux, y compris des apparitions régulières sur Funhaus et Inside Gaming. Cependant, dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube personnelle intitulée « Je quitte Rooster Teeth. (funhaus & inside gaming) », elle a annoncé son départ de la société américaine.

Voici pourquoi Alanah Pearce quitte Rooster Teeth et sa dernière vidéo YouTube expliquée!

Pourquoi Alanah Pearce quitte-t-elle le Funhaus?

Alanah part parce qu’il y a une nouvelle opportunité devant elle qu’elle doit saisir, et à laquelle elle ne pouvait pas dire non. Elle ne peut pas encore révéler ce que c’est, bien qu’elle rassure les fans que lorsqu’ils le découvriront, ils comprendront sa décision.

Alanah n’a toujours pas dit aux fans ce qu’elle ferait ensuite ou des détails sur l’opportunité, cependant, elle a dit qu’elle dirait aux fans quand elle en aurait le droit.

Dans la vidéo, Alanah évoque également le récent scandale à Funhaus, qui a entraîné le départ d’Adam Kovic et Ryan Haywood de la société. Ce n’est pas la raison de son départ en déclarant: «Il y a plus que le [Funhaus] l’équipe a appris [about Haywood and Kovic] que le public sait actuellement… mais je ne quitte pas à 100% Funhaus à cause de ce qui s’est passé là-bas »

Elle s’exclame à quel point Funhaus est dans une position forte et positive, malgré les nouvelles récentes impliquant les deux anciens présentateurs de Funhaus.

Alanah a dit aux fans qu’elle souhaitait ne pas partir à cette période actuelle; elle a beaucoup confiance en l’équipe Funhaus, et elle apprécie particulièrement le contenu qui a été réalisé récemment.

La vidéo « Je quitte Rooster Teeth » expliquée!

Dans la vidéo, Alanah s’adresse à ses fans directement et honnêtement. Alanah parle avec affection de Funhaus et d’Inside Gaming et fait l’éloge des fans qui soutiennent les chaînes. Elle note également à quel point cela a été amusant de travailler pour Rooster Teeth et que partir est « fou », mais c’est quelque chose qu’elle doit faire.

Alanah a travaillé pour de nombreuses sociétés de jeux vidéo dans tous les domaines, mais Rooster Teeth semble avoir une importance. Dans la vidéo YouTube, elle montre sa gratitude envers la communauté Funhaus en déclarant que c’est la seule marque pour laquelle elle a travaillé pour laquelle le public « se soucie autant ».

Alanah explique que les éditeurs ont besoin de plus de crédit publiquement et qu’il n’y a pas de maillon faible au sein de l’équipe, elle continuera à rester amie avec eux et espère être invitée sur le contenu futur.

