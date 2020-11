Pourquoi adapter Peter et Alice est si difficile – / Film

L’astuce pour s’adapter Peter Pan reconnaît que c’est une tragédie à la base. Tant d’histoires pour enfants sont plus tristes et souvent plus horribles qu’elles ne le paraissent, mais seulement d’une manière qui devient plus claire une fois que le lecteur grandit. Deux des histoires pour enfants de langue anglaise les plus connues et parmi les plus fréquemment adaptées sont Peter Pan et Alice au pays des merveilles, chacun étant mélangé dans un remix étrange dans le nouveau drame fantastique d’action en direct Venez loin. Certains éléments du concept sont fascinants, mais la façon dont les cinéastes traitent les histoires remixées comme optimistes et magiques de part en part implique une idée erronée de ce que ces histoires sont vraiment.

Venez loin possède un pedigree impressionnant à la fois derrière et devant la caméra. Passant de l’animation à l’action réelle, Brenda Chapman (codirectrice de Pixar’s Courageux) travaille avec un scénario qui pose un monde dans lequel Peter Pan et Alice au pays des merveilles – avant qu’ils ne soient les personnages que nous connaissons tous – étaient frère et sœur en Angleterre. Venez loin est ostensiblement l’histoire de la façon dont ils deviennent la Peter et Alice qui se lancent dans leurs aventures respectives. Leurs parents sont interprétés par Angelina Jolie et David Oyelowo, et le casting comprend également Michael Caine, David Gyasi, Derek Jacobi, Gugu Mbatha-Raw et Anna Chancellor. Venez loin, sans surprise, a fière allure. Le travail de Chapman avec Disney et Pixar permet au film de se vanter d’un regard magique sur le fonctionnement de l’esprit d’un enfant, traitant le monde entier comme son terrain de jeu.

Il y a quelques problèmes clés avec Venez loin, qui impliqueront tous deux spoilers.

Le dispositif de cadrage du film présente Mbatha-Raw comme la version adulte d’Alice (Keira Chansa) racontant l’histoire de son enfance à ses propres enfants. Toute personne ayant une familiarité passagère avec les histoires de Peter Pan et d’Alice au pays des merveilles peut bien avoir une intuition où Venez loin finira. Peter (Jordan Nash) passe du statut de petit garçon intelligent mais frustré au garçon qui ne grandirait pas, plus heureux à Never Land qu’en Angleterre. Alice, en revanche, peut passer du temps au Pays des Merveilles, mais elle rentre bientôt chez elle. Et, comme le montrent les derniers instants, elle grandit, se marie et a trois enfants: Wendy, Michael et John, qui s’envolent tous les trois dans une aventure avec le perpétuellement jeune Peter juste après avoir fini de leur raconter son histoire. jeunesse.

Les derniers plans de Venez loin sont teintés du même genre d’excitation mélancolique que vous trouverez dans la version de Disney de Peter Pan ou même l’adaptation légèrement plus nuancée de 2003 de l’histoire de JM Barrie avec Jason Isaacs et Olivia Williams. Il est difficile de ne pas regarder la finale de Venez loin et avoir le sentiment que nous devrions être heureux de voir Peter vivre essentiellement l’histoire que nous avons entendue auparavant, avec les enfants de sa sœur à la remorque. Alice ne semble pas terriblement inquiète que ses propres enfants soient partis pour au moins une très grande aventure, sinon plus. (Bien qu’Alice soit mariée, nous ne voyons pas la réaction de son mari au départ des enfants.)

Beaucoup de Venez loin, menant à ce point, bascule entre le déchirant et l’espoir. Les parents de Peter et Alice, Rose et Jack (Jolie et Oyelowo) semblent parfaitement heureux au début jusqu’à ce que toute la famille soit frappée par une perte familiale, lorsque leur aîné David décède. Ensuite, Rose est exhortée par sa sœur (chancelière) à laisser Alice être formée à devenir une vraie femme, et Jack, désespéré de joindre les deux bouts, s’essaye à nouveau au jeu pour s’assurer que ses enfants puissent avoir une éducation appropriée. et l’éducation de David recevait avant sa mort.

Au milieu de ce drame pour adultes, Peter et Alice essaient de rester des enfants, inventant des mondes d’évasion et d’aventure en gros qui ressemblent énormément aux mondes de Peter Pan et Alice au pays des merveilles, rempli de pirates infâmes (comme celui joué par Gyasi), d’un chapelier fou (Clarke Peters), et plus encore. Certains des liens entre la fantaisie et la réalité s’effilochent assez rapidement au troisième acte. En fin de compte, ce n’est pas seulement que les personnages de Gyasi et Peters rappellent le capitaine Hook et le Mad Hatter – ils sont respectivement le frère et le père de Jack! (Pour une raison quelconque!) La rupture la plus troublante est cependant dans cette révélation finale.

Tant de Venez loinLe fantasme de jeu de Chapman peut être interprété comme des images de création de Chapman destinées à évoquer l’imagination d’un enfant sans laisser entendre que ces fioritures imaginatives sont réelles. Quand on voit les trois enfants jouer aux pirates avec des bâtons qui se transforment rapidement en épées, c’est un visuel efficace qui sauve l’exposition verbale au profit de la communication visuelle. Mais c’est précisément ce choix de réalisateur qui permet au public de présumer autant, sinon la totalité, des éléments fantastiques de Venez loin sont purement dans la tête des enfants. (À un moment critique, Alice visualise sa mère comme la méchante reine des cœurs, criant «Off avec sa tête!» Avec cela, au moins, Jolie a maintenant joué – en quelque sorte – deux méchantes Disney différentes.) Le rebondissement que Peter apparemment vraiment ne peut pas ou habitude grandir est juste un peu déchirant, de la même manière que tout le mythe de Peter Pan. Il est assez facile sur le moment de trouver la magie, car regarder un enfant gambader et jouer est amusant. Imaginer cet enfant comme ayant été un enfant perpétuel pendant des décennies, refusant du tout de grandir, est soit tragique, soit pathétique.

Le déséquilibre des tons est sans doute pourquoi Venez loin luttes. En l’espace de 90 minutes seulement, le film tente de donner un temps et une dimension égaux aux parents et aux enfants vivants et, ce faisant, enfile une aiguille créative entre l’excitant et le déchirant. Quiconque connaît le monde de l’animation sera heureux de voir que Brenda Chapman a fait le saut vers la réalisation en direct aussi bien que les autres animateurs – quels que soient les problèmes du scénario ne surgissent pas dans sa direction confiante. Comme Andrew Stanton et Brad Bird avant elle, Chapman devrait avoir la chance d’explorer d’autres opportunités d’action réelle car elle a clairement le sens et les compétences. Mais là où les films d’animation ne sont pas seulement ancrés dans les mythes et légendes des contes de fées, ils mêlent souvent l’excitation et le chagrin, Venez loin rencontre un problème. Le tarif de l’action en direct ne peut pas cacher la tristesse dans la légende des contes de fées comme le peut l’animation.

