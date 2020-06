Pourquoi Adam de Dangerous Lies remarque si bien informé

– – –

L’actuel cintre de falaise Netflix, Dangerous Lies, a su attirer le public avec son méchant récit de meurtre et de tromperie, et la rumeur du film est une appréciation en grande partie de son casting stellaire.

Le film est centré sur une jeune femme appelée Katie (Camila Mendes) qui assiste en tant que gardien d’un vieil homme gracieux appelé Leonard (acteur vétéran Elliott Gould), avec qui elle a une compréhension tendre.

Adam de Dangerous Lies le remarque si bien

Même si elle n’a guère aidé Leonard pendant des mois limités, Katie est censée être largement suffisante pour pouvoir faire de son mari, Adam, un jardinier. Il se trouve que le couple vit une énergie idyllique jusqu’à ce que son employeur se soit éloigné, les évacuant sans emploi.

Dans une amélioration stupéfiante, pourtant, Leonard laisse son manoir complet à Katie, y compris un magasin secret d’argent, un cadeau qui se révèle bientôt être une épée à double tranchant.

L’ensemble de la distribution donne naissance à leur A-jeu à Dangerous Lies, mais peut-être pas plus que l’artiste qui décrit Adam, qui est appelé à décoller du danger réfléchi à la cupidité en passant par le danger inconditionnel. Vous admirez peut-être pourquoi son visage est si amical, et il y a une bonne raison: le jeune thespian s’appelle Jessie T. Usher, et il a existé partout sur les toiles, grandes et petites, au cours de la dernière décennie. Voici pourquoi Adam de Dangerous Lies est si amical.

Usher a acheté son début à la télévision en tant que jeune avec une partie dans une publicité pour Oscar Meyer, et sa famille s’est ensuite rendue à Los Angeles, souhaitant démarrer son travail en plein essor. L’activité a porté ses fruits, et Usher a donné lieu à sa première manifestation sur une suite télévisée à l’âge de 13 ans, avec un petit rôle de touriste comme Malcolm sur le crime de CBS agissant sans trace.

Ce concert a dirigé une chaîne de pièces uniques pendant le reste de la décennie, en commençant par un rôle de Guy sur Hannah Montana de Disney Channel en 2007.

