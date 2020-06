Pour une orgie de 2 heures de S&M et de membres coupés, Liberté est assez fastidieux

Photo : Cinéma Guilde

En 1774, quelque temps avant la Révolution française, un groupe de libertins aristocratiques exilés de la cour de Louis XVI se rassemblent dans un coin de forêt isolé pour une longue nuit de débauche sexuelle sans retenue. Ainsi commence Liberté, un film qui, au cours de son exécution langoureuse, fait place à des scènes de rimming, piss-play et un peu d’action S&M impliquant un feu de poker et un bras amputé. Depuis sa première l’an dernier dans la section Un Certain Regard du Festival de Cannes, où il a remporté un prix spécial du jury, le film a été salué comme un ajout « radical » et « subversif » à la filmographie notoirement difficile du réalisateur catalan Albert Serra. Et sur le papier, c’est certainement des sons comme une provocation irrésistible – à tout le moins, c’est l’orgie de deux heures la plus méticuleusement dirigée vers l’art que vous verrez probablement cette année. Mais quoi Liberté illustre aussi, mais trop bien, comment quelque chose qui aurait pu être audacieux peut maintenant se sentir rigueur

C + Liberté Langue Français, allemand, italien Jeter Helmut Berger, Marc Susini, Iliana Zabeth, Laura Poulvet, Baptiste Pinteaux, Théodora Marcadé Disponibilité Théâtres virtuels 1er mai

Certes, ce n’est pas comme s’il y avait maintenant une flopée de nocturnes cinématographiques sexuellement explicites se déroulant dans des périodes de transition historiquement importantes. À l’exception de deux brefs passages, Liberté se déroule entièrement sous le couvert de la nuit, masquant une grande partie de son action dans l’ombre sépulcrale; à partir de cette année, seul Pedro Costa Vitalina Varela se rapproche en termes d’obscurité visuelle pure. Et comme les précédents films de Serra, Liberté se fonde sur un territoire conceptuellement fertile, soulevant les questions jumelées de perversion et de liberté à une époque où l’autonomie corporelle individuelle au-delà du domaine du roi – limitée uniquement par l’imagination et la disponibilité des organes consentants – était encore une notion véritablement transgressive. D’une certaine manière, c’est un suivi naturel de la fonction précédente de Serra, La mort de Louis XIV, qui a observé le droit divin au pouvoir du Roi Soleil incarné par le corps en décomposition de l’icône française Jean-Pierre Léaud.

Malgré leurs thèmes apparemment lourds, les films de Serra sont souvent moins remarquables pour leur spécificité idéologique que pour leurs représentations physiques et corporelles. Cela a abouti à un travail poseurish – comme 2013 ’S Histoire de ma mort, avec son crochet Dracula-meets-Casanova – qui semble conçu pour être écrit sur plus que réellement regardé. Liberté, avec ses fixations et figurations charnelles, pourrait sembler un ajustement idéal pour les talents de Serra. Après un monologue de mise en scène relativement bref, le film poursuit son projet principal: créer une matrice dense de désir sexuel entre une dizaine de participants (jouée par un mélange d’acteurs professionnels et amateurs). La majeure partie de son exécution est composée des regards furtifs des libertins, des mouvements mesurés et des cris de plaisir et / ou de douleur – tous capturés par Serra dans une série de tableaux crépusculaires majestueux et un paysage sonore dense d’activité nocturne.

Il faut dire, cependant, que malgré toute son explication sexuelle – un certain nombre de pénis grotesquement engorgés, des femmes nues dans divers états de servitude –Liberté ne semble pas principalement l’intention de choquer le spectateur. Sûrement au courant de ce que le critique James Quandt a surnommé le « New French Extremity », un terme lié au travail du début des années 2000 de Catherine Breillat, Gaspar Noé et d’autres, Serra n’a pas l’intention de nommer ces administrateurs ou leurs imitateurs. Au contraire, il est plus intéressé à fusionner ses perversions avec une sorte de minimalisme d’art et d’essai: une préférence pour des scénarios légers mais temporellement unifiés, des mouvements de caméra limités et des scènes prolongées d’action répétitive. (Le film 2001 de même titre La Libertad, du réalisateur argentin Lisandro Alonso – qui faisait partie du jury cannois qui a attribué Serra – sert de référence utile.) Ces choix esthétiques donnent Liberté un air général d’éloignement – ce qui devrait être le cas, compte tenu de notre éloignement des tabous du XVIIIe siècle et des changements ultérieurs dans les comportements socialement admissibles (sans parler de la gamme de matériel sexuellement explicite facilement accessible en ligne). La conscience historique du spectateur ayant été dûment mise en avant, cependant, on pourrait toujours se demander quelle sorte de liberté Serra essaie d’explorer au-delà de ce point de départ.

G / O Media peut recevoir une commission

Photo : Cinéma Guilde

Une réponse possible pourrait être trouvée dans son engagement avec d’autres médias artistiques. En 2015, Serra a présenté une installation à cinq écrans appelée Singularité à la Biennale de Venise; son long métrage de 2016 La mort de Louis XIV a donné lieu à une performance d’installation en direct, puis à une fonctionnalité ultérieure (Roi Soleil) fabriqué à partir de performance. Et avant sa première à Cannes, Liberté a eu deux incarnations précédentes: d’abord en tant que production théâtrale à Berlin, puis en tant qu’installation vidéo à deux canaux, avec une paire d’écrans disposés aux extrémités opposées d’une longue salle. Une réponse naturelle à la question susmentionnée serait de dire que Serra est en train de supprimer les frontières entre la galerie, la scène et le cinéma. Mais il serait peut-être plus juste de dire qu’en passant entre ces espaces, il met en évidence ce qu’il ne pas libre de l’emmener avec lui. L’installation de la galerie (intitulée Personalien) utilise une grande partie des mêmes images que Liberté, ce qui explique peut-être pourquoi le film n’a pas autant de personnages que de chiffres: malgré la présence de l’icône queer Helmut Berger (surtout connue pour son rôle dans Luchino Visconti) Ludwig) en tant que Duc allemand de Walchen, le groupe de demandeurs de plaisir de Serra reste largement indifférencié et interchangeable – pour mieux souligner la nature démocratique de leurs désirs. Mais quel que soit le détail narratif ou la caractérisation qu’il éloigne de son scénario de base, Serra ne peut pas changer les faits fondamentaux d’une présentation de film: un seul écran dans un espace sélectionné avec un public présent.

Ce qu’il pouvez faire est de rendre le spectateur très conscient de l’espace dans lequel il se trouve. LibertéL’action de la pornographie est considérée comme pornographique et peut faire l’objet d’un débat (et dépend probablement des prédilections de chaque spectateur). Mais dans son ensemble, on pourrait dire que le film reprend quelque chose de l’expérience largement disparue de visionnements publics collectifs de la pornographie. Pas en termes de contenu visuel – les images de Serra sont probablement trop luxuriantes pour être comparées à du porno vintage flou – mais dans le sens partagé de la curiosité, de l’embarras et de l’excitation du public potentiel dans tout ce qui se passe avant eux. En train de regarder Liberté, on peut se demander pourquoi les personnages à l’écran se soumettent à toutes sortes d’extrêmes physiques dans leur quête de satisfaction; mais ensuite, nous pourrions aussi nous demander pourquoi nous avons choisi de les regarder faire, et peut-être même jeter un coup d’œil à nos voisins pour voir comment ils réagissent. (Avec les visionnages à domicile, qui sont pour l’instant la seule option, l’expérience analogue est celle de la pornographie sur Internet, où la question implicite est pourquoi, étant donné une multitude d’autres choix, on a choisi de regarder ce film particulier.) dis ça Liberté se rapproche le plus du succès quand il ne crée pas seulement une progression cohérente de délectation et de désir, mais, dans la tradition moderniste, invite également le spectateur à entrer et sortir de ce flux.

Il n’y arrive pas tout à fait. Une scène de tempête saisissante à mi-chemin, centrée autour d’un valet de cerclage, atteint un équilibre idéal d’implication sensuelle et d’aliénation spectatrice; et LibertéL’image de clôture, des projecteurs qui montent sur le paysage principal de la forêt, comme dans un appel au rideau, exprime avec élégance le genre de conscience dissociative, push-pull que Serra veut créer. Pour la plupart, cependant, Liberté est une expérience terriblement aliénante; Les représentations de Serra se caractérisent principalement par une grotesquerie étudiée et une monotonie fastidieuse. Apparemment opposé à la variation esthétique ou à la surprise, le film tombe dans un schéma de désir et de déception bien trop reconnaissable: ses libertins rêvent d’épanouissement mais n’y parviennent pas. Pourtant, il faut dire que Serra, comme ses aristocrates exilés, s’est fixé une haute barre dans sa quête de la liberté (artistique): « Personne ne comprend très bien la vision que nous défendons », déclare un homme très tôt. Et donc, même si Liberté représente finalement un manque d’imagination, il peut être utile de s’engager avec – ou de se soumettre à – tout de même.