Pour quel Pokémon pouvez-vous voter sur Twitter? – .

Le Pokémon Go Fest de Niantic approche à grands pas après la conclusion de leurs tâches et récompenses d’amitié. Cependant, après la prochaine fête, il y aura la journée communautaire d’août 2020 peu de temps après. Vous pourrez bientôt voter pour quel Pokémon vous souhaitez faire apparaître pendant les journées communautaires d’août et de septembre, et nous pourrions connaître les candidats à l’improviste grâce à des fuites.

Il y a eu un sondage en mai qui a permis aux gens de voter pour quel Pokémon ils voulaient pour les journées communautaires de juin et juillet. Les gagnants étaient Weedly et Gastly dans un sondage qui comprenait également Sandshrew et Squirtle.

Bien que Niantic n’ait pas encore partagé le sondage pour les journées communautaires d’août et de septembre 2020, nous connaissons peut-être les candidats à l’avance.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Les votes sont arrivés! Ces Pokémon ont remporté le plus de votes lors de notre sondage Twitter de la Journée de la communauté et seront présentés dans nos prochains événements #PokemonGOCommunityDay de juin et juillet! Merci d’avoir voté, formateurs! pic.twitter.com/Yy4F4hIjIV – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 25 mai 2020

Quand a lieu la journée communautaire Pokémon Go d’août 2020?

Niantic n’a pas partagé la date de la journée communautaire Pokémon Go d’août 2020 au moment de la rédaction.

Cependant, il est possible que la journée communautaire Pokémon Go d’août 2020 ait lieu les 15, 16, 22 ou 23 août.

Les dates possibles ci-dessus ne sont en aucun cas officielles, mais elles correspondent aux dates précédentes de mai, juin et juillet.

Vote de la journée communautaire Pokémon Go août

Il a été rapporté que le vote de la journée communautaire Pokémon Go d’août 2020 pourrait impliquer les Pokémon suivants:

Caterpie

Charmander

Licols

Porygon

La liste de candidats ci-dessus proviendrait de dataminers (via The Gamer).

Bien sûr, ce n’est pas officiel car Niantic n’a pas encore partagé de sondage pour les journées communautaires d’août et de septembre sur Twitter.

Mais, si la sélection ci-dessus doit faire confiance, alors sa révélation prématurée pourrait vous donner suffisamment de temps pour faire un jugement.

Dans d’autres nouvelles, Quand est Pokémon Go Fest 2020? Apparaît, détails et heure de début!

Partager : Tweet