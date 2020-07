Pour Obsidian, Xbox Series X et PS5 RAM est le plus important

Nous avons tout entendu sur les téraflops et les SSD ultra-rapides, mais c’est la RAM qui est l’amélioration la plus importante des générations futures, selon le patron d’Obsidian Feargus Urquhart.

Dans une interview avec Games Industry (via Tech Raptor), Urquhart a déclaré que lorsqu’il s’agit de créer des RPG, la RAM est plus importante que toute autre chose car elle permet aux développeurs d’ajouter plus de contenu comme des PNJ et des arbres. Bien qu’il reconnaisse que toutes les avancées technologiques sont utiles pour les jeux en général, Urquhart estime que les RPG sont tous des personnages, des histoires et la construction du monde, et c’est là que la RAM entre en jeu.

Notre travail consiste à mettre les gens dans des mondes, et la technologie nous permet de rendre un monde plus crédible. On m’a déjà demandé quelle était la chose la plus importante à propos des générations futures, et je me dis: «RAM», la chose la moins sexy de toutes. Mais plus de RAM signifie plus de PNJ, plus d’arbres. Votre point de streaming est un peu plus loin et toutes ces petites choses.

Pouvons-nous faire plus avec la technologie? Absolument. Mais il faut toujours revenir aux personnages, à l’histoire, à la réactivité et à l’agence. Et cela doit être indépendant de la technologie.