Pour les fans surnaturels, le développement de Destiel est à la fois trop petit et trop tard

Notre ange préféré s’est assuré que Dean savait qu’il était spécial, admiré et pensé avec les plus hautes égards malgré toute l’obscurité que Dean pense être enveloppée autour de son cœur et de sa vie. Castiel a dit à Dean que sa vie était meilleure pour connaître le chasseur. Et il a dit à Dean, les larmes coulant sur son visage, qu’il l’aimait. Cela a brisé le fandom et laissé les expéditeurs de Destiel planqués et avec plus de questions que de réponses sur ce moment culminant.

Ce que cela signifie pour les expéditeurs Destiel.

Promenez-vous dans le tag Destiel sur Twitter ou Tumblr et la réaction à la confession d’amour de Castiel est mitigée avec Surnaturel Ventilateurs. Certains portent encore des lunettes hétéro de couleur rose où ils ne voient que les vibrations hétérosexuelles entre Castiel et Dean. Ils pensent que c’était un «je t’aime» entre amis / frères qui savaient que ce serait la dernière fois qu’ils se verraient. Ils le considèrent comme platonique, mais charmant.

Pour les expéditeurs de Destiel, la confession de Castiel était le summum des années d’accumulation et de chimie entre l’ange et le chasseur. C’était comme une validation de voir quelque chose entre eux qui était plus que des amis ou des frères d’armes. Et ce sentiment de reconnaissance sur Supernatural a fait en sorte que les fans se sentent reconnus et vus d’une manière que la série n’a jamais faite pour la communauté LGBTQ + à part le scénario occasionnel de Charlie.

Cela a également rendu la communauté queer très folle. Après toutes ces années, c’est la fin de leur histoire et du voyage qu’ils ont fait? Nous sommes censés accepter Castiel déchiré et honnête, versant son cœur à Dean, avant de mourir juste devant son meilleur ami tout droit sorti du guide des tropes Bury Your Gays? Cela ne semble pas juste et ce que nous méritons en tant que téléspectateurs Surnaturel et en tant que fans queer de ce spectacle.

Si quoi que ce soit, cela nous fait revenir sur la série avec un œil plus critique. Parce que Castiel était une icône queer bien développée. Bien sûr, il n’a pas agité un drapeau arc-en-ciel et a participé à Pride, mais il a été codé queer dès le début, en particulier parce qu’il est un ange. Si nous avons appris quelque chose de Lucifer Morningstar de Netflix Lucifer, ils ne voient ni le sexe ni le genre. Ils voient des gens.

