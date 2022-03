Poupée Russe saison 2 : la date de sortie de la suite de la série Netflix dévoilée

La date de sortie de la très attendue saison 2 de Poupée Russe a été révélée par Netflix. La première saison est sortie en février 2019.

Créée par Natasha Lyonne, Leslye Headland et Amy Poehler, la série suit Nadia (Lyonne), une développeuse de jeux qui se retrouve coincée dans une boucle temporelle revivant la fête de son trente-sixième anniversaire après avoir été renversée par une voiture. Coincée dans une boucle constante où elle meurt encore et encore, Nadia cherche désespérément à trouver un moyen d’arrêter ce qui lui arrive. Elle rencontre Alan (Charlie Barnett) en cours de route et découvre rapidement qu’il est lui aussi coincé dans une boucle temporelle.

Retardé pendant la pandémie, le tournage de la saison 2 a commencé en mars 2021, et il a été rapidement confirmé qu’Annie Murphy de Schitt’s Creek rejoindrait le casting de la saison 2 de Poupée Russe dans un rôle inconnu. Aujourd’hui, le premier trailer teaser et la date de sortie de la saison 2 de Poupée Russe sont enfin arrivés. La bande-annonce montre une Nadja désorientée montant dans le métro, avec une série rapide de plans comprenant Alan dans la baignoire. Le trailer s’attarde ensuite sur la porte de la salle de bain où Nadia se retrouve au début de chaque boucle de la saison 1, avant de confirmer que la saison 2 sortira sur Netflix le 20 avril 2022. Regardez la bande-annonce ci-dessous :

Russian Doll | Season 2 Date Announcement | Netflix

Après avoir attendu plus de trois ans entre les saisons, les téléspectateurs seront sans doute ravis d’avoir enfin une date de sortie pour la saison 2, qui se déroule quatre ans après les événements de la première saison. Les premières images officielles de la saison 2 de Poupée Russe ont été publiées il y a quelques semaines, et il est probable qu’une bande-annonce complète sera diffusée plus tôt que prévu. La bande-annonce de la saison 2 de Poupée Russe promet encore plus de mystères intrigants et de comédie noire et nihiliste.