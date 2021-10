Ajouter 2 To de stockage à la Xbox Series, c’est possible, mais quel prix pour le SSD ?

L’un des problèmes les plus importants avec la génération actuelle de consoles est la taille des jeux. Microsoft a une solution avec une nouvelle carte d’extension de 2 To, qui est disponible en précommande en novembre 2021. Bien qu’il s’agisse de beaucoup de stockage, son prix est également extrêmement élevé.

Microsoft a annoncé que la carte d’extension de stockage Seagate 2 To pour Xbox Series X|S sera disponible en pré-commande pour 489,88€. Pour mettre cela en perspective, la console Xbox Series S coûte 299,99€ et la série X coûte 499,99€. Lorsque vous pouvez réellement obtenir la console pour moins que l’extension de stockage, cela met en perspective à quel point 2 To d’espace vous coûteront cher.

Heureusement, Microsoft a également annoncé une carte d’extension de stockage de 512 Go pour 164,99€, qui est maintenant disponible en précommande auprès de Walmart. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une tonne d’espace de stockage, 512 Go vous permettront tout de même de garder quelques jeux supplémentaires installés pour un prix beaucoup plus raisonnable.

“Avec autant de jeux disponibles, nous voulons nous assurer qu’il existe également des options en matière de capacité de stockage et de support pour étendre le stockage de nouvelle génération”, a déclaré Microsoft dans un article de blog.

Microsoft et Seagate proposaient déjà une option de 1 To pour 219,99 $, de sorte que les nouvelles tailles aident à compléter l’offre avec un choix plus économique et très cher.

Il est intéressant de voir la différence entre la philosophie d’extension de stockage de Microsoft et celle de Sony. Sony offre aux utilisateurs plus d’options, mais ce n’est pas aussi simple que de simplement brancher une carte à l’arrière de la console, car l’extension de votre stockage PS5 demandera un peu plus de travail.

Source : Xbox