Portraits professionnels: travailleurs posant avec les outils de leur métier, 1850-1880

Au milieu du XIXe siècle, divers hommes avaient mis en scène des photos d’eux-mêmes prises au travail, des artisans et clowns aux ingénieurs et aux prédicateurs; ils ont choisi de faire représenter leur vie par les activités quotidiennes de leurs occupations. Les sujets ont indiqué leur profession ou leur commerce à travers les articles en main et les vêtements qu’ils portaient.

Le type de teinte, l’un des premiers procédés photographiques, était souvent utilisé pour la photographie de portrait. La photographie a été réalisée en créant un positif direct sur une fine feuille de métal enduite d’une laque sombre ou d’un émail et utilisée comme support pour l’émulsion photographique.

Les portraits de type Tintype étaient au début généralement réalisés dans un studio photographique formel, comme les daguerréotypes et d’autres types de photographies précoces, mais plus tard, ils étaient le plus souvent réalisés par des photographes travaillant dans des cabines ou en plein air lors de foires et de carnavals, ainsi que par des photographes itinérants sur les trottoirs. .

Parce que le support en fer laqué (il n’y a pas d’étain réellement utilisé) était résilient et n’avait pas besoin de séchage, un type de teinte pouvait être développé et fixé et remis au client seulement quelques minutes après la prise de vue.

En d’autres termes, le type de teinte était un type de photographie bon marché, rapide, facile à réaliser et pratiquement indestructible qui est devenu extrêmement populaire parmi la classe ouvrière. Pour les travailleurs ordinaires et leurs familles, l’opportunité de rejoindre les rangs de ceux qui possédaient des photos de famille et d’amis, les classes supérieures, était capitale.

Les sujets des portraits photographiés rassemblés dans cet article sont des plombiers tenant fièrement leurs clés et coupe-tubes, des menuisiers avec leurs scies et haches à lattes, des ouvriers du textile avec leurs broches et fil, des hommes de glace avec leurs pinces.

Ces personnes vivaient et travaillaient à une époque où un système d’usine dépersonnalisé géré par des experts en production et en efficacité commençait à dominer l’industrie et la culture américaines. Beaucoup d’hommes et de femmes de ces types de teintes faisaient partie d’une classe en voie de disparition d’artisans et de compagnons indépendants; leurs portraits soulignent fièrement leur individualité et la noblesse essentielle de leur travail.

Le tintype a commencé à perdre du terrain artistique et commercial au profit d’impressions à l’albumine de meilleure qualité sur papier au milieu des années 1860, mais a survécu pendant plus de 40 ans, vivant principalement comme une nouveauté de carnaval.

(Crédit photo: Metropolitan Museum of Art / Legs d’Herbert Mitchell / Library of Congress).