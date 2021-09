Portrait de la jeune fille en feu : préparez vos mouchoirs puisque le célèbre film avec Noémie Merlant et Adèle Haenel débarque sur Arte

Vous n’avez rien de prévu à regarder ce soir ? Ça tombe bien, car après sa sortie en salle en septembre 2019, le célèbre film intitulé « Portrait de la jeune fille en feu » débarque enfin sur le petit écran. En effet, Arte a décidé de programmer la diffusion du long-métrage, qui avait reçu en 2020 le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes ainsi que le César de la meilleure photographie, ce mercredi 8 septembre à 20H55. De quoi donc ravir les téléspectateurs en quête d’un bon film dramatique à en pleurer, alors préparez les mouchoirs. Réalisé par Céline Sciamma, à qui l’on doit des titres comme « Petite maman » ou encore « Le vent tourne », ce film met en scène Adèle Haenel et Noémie Merlant dans une touchante histoire d’amour, entre passion et pudeur. Pour l’occasion, nous avons ainsi décidé de vous donner un petit aperçu de ce qui vous attend durant cette soirée.

C’est quoi l’intrigue du film ?

Si vous avez raté la sortie en salle de ce grand chef-d’œuvre du cinéma français, cette soirée sur Arte vous offre une belle occasion de découvrir ou revoir le film bien installé dans votre canapé.

Sinon, pour son quatrième long-métrage, la cinéaste Céline Sciamma a décidé de mettre en scène la naissance d’un amour impossible et tout cela se passe dans la Bretagne du 18e siècle. « Portrait de la jeune fille en feu » nous emmène donc suivre l’histoire de deux femmes qui décident ensemble de défier les règles établies par la société à l’époque et les rôles qu’on leur demande en parallèle de jouer. Tout commence en 1770, lorsque Héloïse, une jeune femme de bonne famille contrainte au mariage alors qu’elle ne rêve que de liberté, accueille sur son île une femme qui est censée être sa nouvelle dame de compagnie, Marianne.

Cependant, ce qu’elle ne sait pas, c’est que cette soi-disant dame de compagnie est en fait une peintre engagée par sa famille pour réaliser son portrait, à son insu. En effet, Héloïse a toujours refusé de poser puisqu’un tableau d’elle aboutirait directement à un mariage forcé avec un riche milanais. Si dans un premier temps, une distance ambiguë sépare les deux femmes, Marianne commence à être fascinée par le caractère et la personnalité insoumise un peu rebelle de son modèle. En même temps, elle commence à la peindre en essayant de dessiner ses traits de mémoire. Sauf qu’Héloïse finit par découvrir son stratagème.

Par contre, les deux jeunes femmes sont de plus en plus attirées l’une vers l’autre et c’est à ce moment-là que commence à naître une complicité qui va ensuite se transformer en passion amoureuse. Entre retenue, pudeur, séduction et désir charnel, la poésie émanant de cette histoire d’amour interdite ne laissera pas indifférents les téléspectateurs.

C’est avec qui ?

Grâce à cette profonde réflexion sur les conditions de vie des femmes de l’époque, le musellement de leurs ardeurs et de leurs aspirations, mais surtout cette touchante histoire d’amour interdite, le film a rencontré un énorme succès. Mais ce n’est pas tout, car c’est aussi grâce en partie aux performances des actrices et acteurs du film. « Portrait de la jeune fille en feu » mettra ainsi en scène Noémie Merlant dans le rôle de Marianne et Adèle Haenel dans le rôle d’Héloïse. Avec elles, nous verrons également Luàna Bajrami dans le rôle de Sophie, Valeria Golino dans le rôle de la Comtesse, Armande Boulanger, Christel Baras, Guy Delamarche et Michèle Clément.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU Bande Annonce (2019) Adèle Haenel, Drame

Lire cette vidéo sur YouTube

Derrière la caméra, nous avons évidemment Céline Sciamma à la réalisation et Véronique Cyala, Bénédicte Couvreur ainsi qu’Olivier Père à la production. À savoir également que le tournage du film s’est déroulé, en partie en Bretagne, en octobre 2018 sur la Presqu’île de Quiberon et à Saint-Dégan, dans le Morbihan.

Donc, maintenant que vous savez tout sur le « Portrait de la jeune fille en feu », il ne vous reste plus qu’à aller voir le film ce soir sur Arte à partir de 20H55.