Port Royale 4 déclare son indépendance dans son plus grand patch à ce jour

Le jeu de gestion économique sur le thème des Caraïbes, Port Royale 4, reçoit sa troisième mise à jour majeure – et son plus grand patch à ce jour – dans le cadre de la vente d’automne de Steam. Le nouveau téléchargement apporte plus de 500 Mo de changements, de la déclaration d’indépendance à l’amélioration des batailles navales et de la gestion de la ville.

Le jeu a reçu une note « Mixte » sur Steam depuis son lancement à la fin du mois de septembre, mais dans notre propre critique, nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une tentative décente de relancer une série de jeux de gestion classique, concluant: « À un moment où nous sommes à court de bons jeux de gestion, cette expérience coloniale caribéenne nous a remis le vent en poupe.

Il y a quelques changements majeurs à venir dans la mise à jour 1.3, le premier étant que les joueurs pourront désormais déclarer leur indépendance par rapport à la nation mère qu’ils choisissent au début. Avant de pouvoir vous lancer seul, vous devez avoir débloqué toutes les concessions possibles, ainsi que posséder au moins dix convois militaires, chacun avec son propre capitaine.

Toutes les villes que vous détenez sous administration changeront avec vous et deviendront indépendantes, même si vous perdrez tout bâtiment que vous avez dans d’autres villes contrôlées par votre ancienne nation mère. Vous serez également en charge de votre propre diplomatie et devrez mener une guerre d’indépendance contre vos anciens maîtres.

Un autre grand changement est le concept de «chocs» économiques, qui seront des événements régionaux qui auront un impact sévère sur une zone locale, avec quelques exemples donnés étant un fléau de criquets, voire l’interdiction. Ceux-ci ne commenceront pas tant que la société du joueur n’aura pas atteint une certaine taille, et un seul choc peut être en vigueur à la fois, bien qu’il puisse toucher plusieurs régions à la fois. Seuls quelques-uns seront inclus dans un premier temps, d’autres seront ajoutés si la réaction de la communauté est favorable.

D’autres ajustements incluent plusieurs améliorations de la qualité de vie pour la couche tactique au tour par tour, des améliorations de la gestion de la ville (y compris les fonctions de glisser-déposer), la mise à l’échelle des nombres et de nombreux autres ajustements plus petits. Vous pouvez lire le changelog complet ici.

Port Royale 4 est actuellement 20% de réduction sur Steam jusqu’au 1er décembre dans le cadre de la vente d’automne.