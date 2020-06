Porsche lance une nouvelle gamme de Taycan version « économique » dédiée au marché chinois

Pour lancer sa nouvelle gamme de Taycan, Porsche a décidé de s’attaquer directement au marché chinois. Aussi la Porsche Taycan S est une version « économique » avec un moteur et deux roues motrices en moins.

The rear-drive Porsche Taycan has arrived—but only in China. https://t.co/ITve2bPxTT pic.twitter.com/KUL4DJfJnd — Road & Track (@RoadandTrack) June 29, 2020

Entrée de gamme

Taycan S a été dévoilée dans la nuit du 29 juin 2020. Pour l’instant, cette version plus abordable sera uniquement lancée en Chine. Après avoir lancé des Porsche Taycan Turbo S, Turbo, puis 4S, Porsche s’est offerte une Taycan d’entrée de gamme. C’est en quelque sorte le modèle qui complète par le bas, les trois versions précédentes. Avec ce nouveau modèle, Porsche a choisi de retirer plusieurs fonctionnalités à l’instar du moteur avant, afin d’obtenir une Taycan deux roues motrices à moteur arrière. Un changement qui devra agrandir le coffre avant de la voiture et l’alléger.

Porsche Taycan in Frozenberry Metallic: Yes or No? https://t.co/3guleGKuzD pic.twitter.com/WC9vugtope — Porsche Taycan (@PTaycan) June 29, 2020

Plus d’autonomie

La Taycan S de Porsche dispose uniquement d’un moteur arrière, avec une puissance annoncée à 408 chevaux. Autrement, c’est beaucoup moins puissant que les versions actuelles déjà présentes sur le marché, qui ont une puissance de 530 à 761 chevaux. Notons également la présence de jantes Aero de 19 pouces et surtout une meilleure autonomie. En effet, Cette Taycan S sera dotée de jantes Aero de 19 pouces, d’un coffre avant plus grand en raison de l’absence de moteur sur l’essieu, et proposera une autonomie un peu meilleure, soit 414 km sur un cycle NEDC NEDC. Si le client choisit de remplacer la batterie 79,2 kWh de série contre un accumulateur de 93,4 kWh, cette autonomie sera améliorée, indique le constructeur. Cela permettrait à la voiture d’atteindre un rayon d’action de 489 km, assez pour abattre le 0 à 100 en 5,4 secondes.