Porsche dévoile une beauté époustouflante dans la nouvelle Targa 911 de 992 génération

Porsche a lancé la 911 Targa de la génération 992 à l’international et le design est aussi beau qu’il y a cinquante ans. Il est propulsé par le même moteur six cylindres à plat de 3,0 litres comme les autres 911 de cette génération.

Depuis que Porsche a déployé la génération 992 des 911, le constructeur allemand de voitures de sport a été rapide pour introduire des itérations de plus en plus classiques de la gamme 911. La dernière nouveauté de Stuttgart est la nouvelle Porsche 911 Targa de 992 génération. La conception du toit Targa est une tradition vieille de cinq décennies de la gamme 911 et la dernière itération en est maintenant à sa huitième génération. Mais d’abord, prenez un moment pour apprécier le design de ce magnifique chef-d’œuvre automobile qui a si bien vieilli au fil des ans.

Porsche a dévoilé la Targa 911 de 992 génération à l’international.

La nouvelle génération de 911 Targa décolle exactement là où la dernière génération est partie. La barre de retournement centrale est un élément de conception classique et le système entièrement automatisé ne prend que 19 secondes pour ranger le panneau de toit rigide derrière les sièges arrière. L’ensemble du pont arrière et de l’écran se soulève pour stocker la section de toit dans l’espace, la barre de retournement centrale étant toujours à sa place. Cela mis à part, la 911 Targa ressemble principalement aux autres 911 de la génération 922, y compris la barre de feux arrière à LED intégrée et le becquet arrière à extension variable.

Intérieurs de la Porsche 911 Targa.

Le mécanisme de toit pliant Targa est cependant assez complexe et couplé au système à quatre roues motrices, le Targa est le 911 le plus lourd de la génération 992. Dans la forme manuelle 4S, la voiture a un poids à vide de 1640 kg, ce qui la rend 60 kg plus lourde que la Targa 9911 de génération 991 équivalente. Il est également 5 kg plus lourd que le cabriolet 992 de génération équivalente. Le cœur de la Targa est le même moteur six cylindres à plat de 3,0 litres à double turbocompresseur comme les autres 911 de cette génération.

Le cœur de la Targa est le même moteur six cylindres à plat de 3,0 litres à double turbocompresseur comme les autres 911 de cette génération.

Lisez aussi: La Kawasaki W800 est désormais moins chère qu’une Triumph Street Twin; Prix ​​réduit par Rs 1 Lakh

La base 911 Targa 4 a été réglée pour produire 385 ch et 450 Nm de couple maximal. Si vous équipez votre voiture avec le package sport-chrono en option, 0-100 km / h arrive en seulement 4,2 secondes et la vitesse maximale est de 290 km / h. La Targa est également disponible en tant que modèle 4S dans lequel le moteur a été réglé pour produire 450 ch et 530 Nm de couple maximal. 0-100 km / h dans ce cas arrive en seulement 3,6 secondes et la vitesse de pointe est évaluée à 304 km / h. Les deux modèles sont équipés de série d’une boîte de vitesses à double embrayage à 8 rapports.

Lisez aussi: Jaguar F-Type 2020 lance en Inde pour un prix de départ de Rs 95.12 lakh!

Cependant, vous pouvez également opter pour une boîte manuelle à 7 vitesses en combinaison avec le groupe Sport Chrono en option sans frais supplémentaires. Porsche propose également PASM (Porsche Active Suspension Management) en standard sur le Targe qui apporte essentiellement des amortisseurs adaptatifs et Torque Vectoring Plus. Parmi les autres options facultatives notables, citons les freins en céramique composite et une fonction «Smartlift» qui soulève le nez de la voiture pour franchir les obstacles. Porsche n’a encore rien dit sur le lancement de la Targa en Inde. Cependant, le constructeur automobile a très récemment annoncé les prix de la 911 Turbo S en Inde. Le lancement et les livraisons sont prévus vers la fin de l’année.