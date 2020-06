PopSockets vs porte-bagues de téléphone vs béquilles de téléphone – le meilleur choix pour vous?

Alors que les smartphones sont devenus bien au-delà des «téléphones» et font partie intégrante de nos vies, leurs conceptions n’ont vraiment pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Bien sûr, nous obtenons moins de boutons et de ports, plus d’écran, mais les smartphones sont ce que beaucoup de gens utilisent pour toutes leurs activités numériques, donc ils devraient être plus pratiques à tenir et à soutenir. Et voici les accessoires pour smartphones, toutes sortes de des étuis colorés aux fonctionnalités variées, offrant une protection contre les chutes, ou une béquille intégrée, aux étuis ridicule. Mais les étuis doivent être spécialement conçus pour s’adapter à votre téléphone, de sorte que vos choix sont limités, sauf si vous emportez l’un des smartphones les plus populaires.Ainsi, les accessoires universels sont le chemin à parcourir. Jetons un coup d’œil à certaines de nos options qui se fixent facilement au dos de n’importe quel téléphone, pour ensuite vous permettre de le tenir plus facilement ou de le soutenir pour regarder YouTube et participer à des appels vidéo.

Supports de sonnerie de téléphone

Achetez un support de bague de téléphone en métal sur Amazon Les porte-bagues sont extrêmement populaires auprès des fanatiques de smartphones et à juste titre, ils offrent le double des fonctionnalités – à la fois une béquille et une bague pour tenir le téléphone sans effort. Il existe également une grande variété de modèles de supports de sonnerie pour téléphone, donc si vous en voulez un coloré, accrocheur ou très minimaliste et industriel, circulaire ou carré, vous le trouverez. Assurez-vous simplement de choisir un métal de haute qualité, comme celui lié ci-dessus. Béquilles de téléphone

Achetez la béquille universelle Spigen U100 sur Amazon Pourquoi acheter un étui de téléphone complet avec une béquille, qui rendra votre téléphone plus épais et se sentira pire, lorsque la béquille universelle Spigen U100 existe? Après avoir essayé de nombreuses options disponibles, voici la béquille actuellement sur mon téléphone, mais pour être honnête, il n’y a pas beaucoup de béquilles de téléphone universelles de qualité. Collez-le près du centre de l’arrière de votre smartphone et vous obtenez une béquille qui ressemble et se sent bien et de qualité supérieure, et ne gêne pas lorsqu’elle est fermée. En poussant votre ongle sous une lèvre dédiée, vous lancerez automatiquement la béquille à ressort, tandis qu’un aimant le maintiendra fermé lorsqu’il n’est pas nécessaire. PopSockets