Pops rend hommage aux premiers intervenants en vidéo – betanewsfr

La saison de printemps des Boston Pops devait commencer cette semaine. Au lieu de cela, cependant, la pandémie de COVID-19 a forcé les Pops à annuler pour la première fois en plus de 100 ans. Mais les musiciens, le maestro Keith Lockhart et le maestro émérite John Williams ont décidé de transformer les citrons en limonade et d’honorer les premiers intervenants pandémiques avec un clip de « Summon the Heroes » de Williams, composé par Williams pour les Jeux Olympiques de 1996.

Au total, 78 musiciens Pops, dirigés par Lockhart et accompagnés de Williams jouant du piano dans son salon de Los Angeles, ont joué leurs rôles. Ils se sont produits dans leurs salons, cuisines, chambres et sous-sols, quelques casquettes Red Sox sportives, dans le salut musical émouvant.

«Je suis tellement heureux que les musiciens de BSO et Pops aient voulu faire un enregistrement vidéo de« Summon the Heroes »en l’honneur des travailleurs de première ligne dont le dévouement et les efforts inlassables jouent un rôle essentiel dans le maintien du fonctionnement de notre société pendant cette crise. », A déclaré Williams dans un communiqué de presse.

Noté Lockhart: «Les cœurs et les âmes de chaque musicien BSO et Pops sont entrés dans la création de notre vidéo pour ceux qui font le travail critique de nous garder aussi sûrs et sains que possible pendant cette crise de santé sans précédent. Nous dédions notre vidéo à chacun d’entre eux – en remerciement pour les dons extraordinaires de compassion et de sollicitude qu’ils donnent sans faille à tous. »

Les musiciens eux-mêmes ont conçu l’idée d’une interprétation par «orchestre virtuel» de la composition de Williams comme le morceau de musique parfait pour honorer les travailleurs de première ligne et essentiels qui luttent contre COVID-19.

L’ingénieur d’enregistrement BSO Nick Squire et l’ingénieur vidéo Brandon Cardley, travaillant depuis leur domicile, ont édité l’audio et la vidéo de 86 fichiers soumis individuellement (certains musiciens ont soumis deux vidéos pour couvrir toutes les parties) pour créer ce cadeau musical.

L’hommage a été mis en ligne mardi et est disponible gratuitement à regarder à tout moment sur la chaîne YouTube de Boston Pops à l’adresse www.youtube.com/watch?v=WHmhQgF3Ree&=&feature=youtu.be.

Un marathon de films

Le Boston Playwrights Theatre présente le Boston Theatre Marathon de nouvelles pièces de 10 minutes chaque printemps. Mais cette année, il est devenu virtuel avec une édition spéciale Zoom, avec un nouveau jeu tous les jours à midi via l’outil de vidéoconférence Zoom. Chaque pièce est parrainée par une compagnie de théâtre de la région et présente des acteurs bien connus de Boston dans les pièces courtes. Il se poursuit jusqu’au 17 mai. La liste des acteurs pour les lectures de chaque jour est disponible sur www.BostonPlaywrights.org.

Avantage Performathon

Indian Hill Music à Littleton a récemment lancé son Performathon, une collecte de fonds virtuelle pour les bourses et les programmes de sensibilisation. Les étudiants et les professeurs partagent de la musique en ligne. Pour regarder les vidéos, cliquez sur le lien suivant: https://indianhillmusic.org/performathon.

Mise à jour d’été

Ce n’est pas une surprise la semaine dernière lorsque le communiqué de presse annonçant l’annulation de l’ensemble de l’Ogunquit Playhouse est arrivé. C’est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le vénérable théâtre d’été en automne du Maine annule ses spectacles. Ce devait également être une grande saison, avec deux grands noms du divertissement – Jason Alexander et B.D. Wong – prévu pour diriger de nouveaux spectacles. C’est aussi la résidence d’été de Sally Struthers, un favori de Playhouse depuis plus d’une décennie. Visitez www.ogunquitplayhouse.org pour voir un message enregistré du directeur artistique Brad Kenney concernant l’annulation. … Seacoast Repertory Theatre à Portsmouth, N.H., continue sa présence active en ligne avec des ateliers, des spectacles et des cabarets. Il a également récemment annoncé qu’il espérait recommencer à jouer plus tard dans l’été avec «Cabaret». Visitez www.seacoastrep.org et restez à l’écoute.

