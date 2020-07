Pol Granch, Andrés Velencoso, Carla Díaz et Diego Martín, parmi les signatures de la quatrième saison

La troisième saison de ‘Elite’ supposée la fin d’un cycle avec l’adieu de plusieurs de ses interprètes. Les personnages de beaucoup d’entre eux ont terminé le cours à Las Encinas, ils ont donc commencé de nouveaux projets dans leur vie professionnelle. Cependant, cette fermeture avec Guzmán, Samuel, Rebeca et Ander répétant l’année, Omar commençant à étudier au centre et Cayetana travaillant comme personnel de nettoyage, a prédit qu’il y avait encore beaucoup à voir.

Pol Granch, Carla Díaz et Andrés Velencoso, dédicaces de la quatrième saison de ‘Élite’

Et c’est comme ça. Netflix a encore beaucoup à enseigner avec ‘Elite’ et il a déjà lancé sa quatrième saison avec un nouveau cycle et, bien sûr, avec de nouveaux étudiants. Parmi les signatures les plus célèbres sont celle du chanteur Pol Granch, lauréat de la dernière édition de «Factor X» et qui débute en comédie avec «Élite», et celle d’Andrés Velencoso, qui revient à la télévision après «Velvet collection».

Manu Ríos, Martina Cariddi et Diego Martín, dédicaces de la quatrième saison de ‘Élite’

Mais ce ne sont pas les seuls visages que nous verrons autour de Las Encinas. Il y a quelques semaines, la participation de quatre autres interprètes a commencé à faire l’objet de rumeurs et Netflix l’a déjà confirmé. Carla Díaz, Manu Ríos, Martina Cariddi et Diego Martín seront dans les prochains épisodes, prêt à donner beaucoup de guerre aux anciens combattants et à apporter de l’air frais dans les couloirs de l’institut.

Changements d’équipement

La quatrième saison de «Elite» signifiera non seulement un changement au niveau de l’acteur, mais aussi en termes d’équipe dans les coulisses. Ce sera la première saison dans laquelle Darío Madrona, l’un de ses créateurs, n’est pas impliqué. Carlos Montero et Diego Betancor répètent en tant que producteurs exécutifs avec l’incorporation de Jaime Vaca, qui sera à la pointe des scripts avec Almudena Ocaña, David Lorenzo et Esther Morales. En outre, la section direction est également renouvelée, devenant la saison dirigée par Eduardo Chapero Jackson et Ginesta Guindal.