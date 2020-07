Pol Badía fête ses 26 ans avec un nu complet

Depuis que Pol Badía a quitté la maison de « The Discount Time » en février 2020, le candidat à la télé-réalité a été un peu plus calme, même s’il n’a pas manqué l’occasion de fêter son anniversaire. enlever ses vêtements en cet été chaud pour publier un nu complet sur son compte Instagram pour tous ses followers.

En regardant droit devant, mais en inclinant votre torse et en gardant une jambe devant et l’autre derrière, parvient à créer un poste dans lequel il n’enseigne pas plus que nécessaire, seulement une partie de l’arrière et laissant l’avant pour l’imagination de ses adeptes. Les bagues et le collier sont la seule chose qui ressemble à cette image réalisée par la photographe Anna Senan.

Né le 29 juillet 1994, Pol a publié ce post accompagné du texte suivant: « Avec tout ce qui se passe, je préfère ne pas partager un gâteau, mais Je partage ce corps que ma mère m’a donné il y a 26 ans»commente Badía, en remerciant tous les commentaires qui devaient venir:« Merci beaucoup à tous pour les félicitations! ».

Commentaires d’Amor Romeira ou d’Hugo Castejón

En moins de 24 heures, cette publication a dépassé les 10000 likes et a une excellente nombre de commentaires parmi lesquels se détachent ceux d’autres visages populaires comme Amor Romeira, qui s’adresse à son « Polecito », Nuria Marín le félicitant ou Hugo Castejón, qui publie: « Félicitations Pol, j’imagine que vous ne voulez pas que je vous donne des vêtements. »