Pokémon Unite : tout savoir sur le nouveau jeu MOBA qui sortira sur Nintendo Switch, iOS et Android !

Après les différentes annonces des principaux éditeurs lors de l’E3 2021, d’autres nouveaux projets qui n’ont pas pu être présentés lors des directs ont été dévoilés peu de temps après. Comme c’est le cas de « Pokémon Unite », un MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) qui a été développé par Timi Studios, qui appartient à Tencent avec l’appui de The Pokémon Company. Un nouveau concept qui a surpris les fans de la licence qui sortira au mois de juillet sur Nintendo Switch, mais également sur iOS et Android au mois de septembre. Une sortie sur mobile qui fait un peu rappeler le succès de « Pokémon Go » à l’époque. Que nous réserve alors ce nouveau jeu Pokémon ?

« Pokémon Unite », place au combat en ligne

Vous avez déjà joué à un MOBA ? Si ce n’est pas le cas, il s’agit d’un jeu de combat stratégique en ligne entre deux équipes de plusieurs joueurs qui se déroule dans une arène avec pour objectif d’éliminer le maximum de joueurs et de détruire ou capturer leurs camps. Si vous n’avez jamais entendu parler de ce genre de concept, vous pouvez déjà tenter l’expérience avec des titres célèbres comme « League of Legends » ou encore « Dota 2″.

Quant à « Pokémon Unite », il s’agit du même genre de jeu et comme précisé en haut, qui a été développé par Timi Studios. À savoir que c’est la plus importante filiale de Tencent à qui l’on doit déjà des jeux à succès comme « Honor of Kings », « Call of Duty Mobile » ou encore « Saint Seiya Awakening ». Les nouvelles concernant les détails du jeu sont ainsi tombées hier sur les réseaux sociaux, comme c’était déjà prévu. On a pu ainsi en apprendre un peu plus sur le concept, les règles et la date de sortie du jeu.

Aeos Island, là où tout va se jouer

Contrairement à ce qu’on a pu voir dans les précédents jeux de la licence phare de Nintendo, « Pokémon Unite » se déroulera sur l’île mythique d’Aeos. Les joueurs à travers le monde seront invités à participer aux « Unite Battle » en rejoignant le « Unite Battle Committee » (UBC), qui est chargé de l’organisation.

Les règles du jeu

Comme dans la plupart des jeux de MOBA, les règles sont assez simples. Deux équipes composées chacune de cinq joueurs devront s’affronter dans une assez grande arène dans le but de marquer le plus de points possibles avant la fin du temps imparti. Pour gagner, les participants auront le droit d’éliminer leurs adversaires, mais également d’autres Pokémon sauvages qui ont été dispersés sur l’arène. Des éliminations qui leur permettront ensuite de faire évoluer leur Pokémon grâce à l’accumulation de l’Aeos energy.

Les combats se dérouleront dans différentes arènes qui auront chacune leurs propres règles comme le nombre de participants, la durée du match ou même les Pokémon légendaires qui apparaitront sur le champ de bataille.

Les Pokémon auront chacun leurs rôles

Pour les joueurs de MOBA, ce n’est plus une nouveauté, puisque « Pokémon Unite » sera également doté d’un système qui fait que chaque Pokémon vous servira à jouer un rôle précis dans l’équipe selon le match. Des rôles qui ressemblent un peu à ceux d’une équipe de foot, comme « Attacker » (Attaquant), « Defender » (Défenseur), « Speedster » (Rapide), « Supporter » (Soutien) ou « All-Rounder » (Polyvalent). Cependant, si vous voulez faire équipe avec un nouveau Pokémon, vous devrez obtenir l’Unite license de celui-ci.

La présence d’un système de classement

Eh oui, comme tout MOBA qui se respecte, vous aurez droit à un système de classement et de ranking selon votre expérience et le nombre de matchs que vous aurez gagnés. Vous aurez ainsi le choix entre participer à des combats normaux ou à des matchs classés et pour réussir, il faudra primer la coopération. Les joueurs débuteront donc en « Beginner Cup » [rang Novice] et au fil des matchs, vous pourrez ensuite atteindre le « Master Cup » [rang Maître]. De plus, ce système de ranking permettra aux meilleurs joueurs d’être inscrits au classement mondial des meilleurs combattants de « Pokémon Unite ». Donc le fait de gagner contre d’autres équipes et d’autres joueurs d’un rang supérieur dans des parties classées vous permettra de monter dans le classement.

Les niveaux des Pokémon feront toujours partie du jeu

Puisqu’il s’agit de Pokémon, le système de niveau sera toujours présent et surtout très important dans les jeux de MOBA. En effet, chaque joueur débutera l’Unite Battle avec un Pokémon de niveau 1 qui montera petit à petit au fur et à mesure qu’il gagne des Points d’Expérience. En montant de niveau, le Pokémon pourra ainsi utiliser de nouvelles capacités et évoluer. À un certain niveau, il pourra également utiliser l’Unite Move, une attaque ou une capacité spéciale qui pourra changer le cours d’un combat.

Une boutique et un système de personnalisation

Dans « Pokémon Unite », chaque joueur dans le monde entier pourra personnaliser l’apparence de son avatar et de ses Pokémon. Vous avez deux moyens de le faire, soit en effectuant des achats sur la boutique en ligne du jeu soit en réussissant à atteindre certains objectifs durant les combats. Vous avez par exemple le système des « Holowears » qui pourra vous permettre d’habiller vos Pokémon. Du côté de votre avatar également, son apparence, ses vêtements et ses accessoires sont tous personnalisables.

Vous pourrez également acquérir des « Battle Pass » en accomplissant des missions pour gagner des « Aeos gems ». « Pokémon Unite » vous permettra également de faire vos achats avec trois types de monnaies différentes, les Aeos gems qui sont payants, tandis que les Aeos coins et les Aeos tickets que vous pourrez obtenir en jouant au jeu.

Donc, avec toutes ces informations que nous avons maintenant il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au mois de juillet pour les détenteurs de la Nintendo Switch pour pouvoir y jouer. Et pour les mobiles, « Pokémon Unite » sera disponible sur iOS et Android au mois de septembre.