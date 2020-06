Pokémon Smile : Un nouveau jeu pour encourager les enfants à brosser les dents

Un nouveau jeu Pokémon est sorti aujourd’hui. Non, pas l’extension Isle of Armor pour Pokémon Sword and Shield (bien qu’elle soit également disponible aujourd’hui). Il s’appelle Pokémon Smile, et c’est un jeu de brossage de dents en réalité augmentée, conçu pour encourager les enfants à mieux se brosser les dents.

Dans Pokémon Smile, les joueurs aident à « Sauver d’autres Pokémon des bactéries qui causent les caries » en se brossant les dents. L’application propose d’adorables styles artistiques et des « AR effects » qui permettent aux joueurs de porter des chapeaux Pokémon tout en se brossant les dents en même temps que le jeu. Si vous parvenez à éliminer toutes les bactéries, les joueurs sont récompensés en arrivant à attraper le pokémon à la fin.

Adieu la paresse de brosser ses dents grâce au Pokémon Smile

Juste avec l’appareil photo de votre appareil mobile, vos enfants seront joyeux et excités en brossant les dents. Le but n’est autre que motiver les enfants à bien soigner leurs dents tout en jouant. D’ailleurs, The Pokémon Company a expliqué : « Grâce à cette application créative, le brossage se transformera en une aventure palpitante ». Pokémon Smile a pourtant unenote à souligner et important à savoir : « Cette application n’a pas pour vocation de prévenir ou de soigner les caries. Elle ne garantit pas non plus que les joueurs développent un intérêt pour le brossage des dents ou qu’ils en feront une habitude. » Mais vu que plusieurs enfants font beaucoup de galère quand c’est l’heure de brosser les dents, un jeu d’animation n’est pas pourtant mal pour dire adieu à des petites paresses.