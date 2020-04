Pokemon Journeys fera ses débuts américains exclusifs à Netflix en juin

Netflix et The Pokemon Company International s’associent pour apporter Pokémon Journeys: la série Stateside, annonçant jeudi que les futures saisons de la série animée seront diffusées en exclusivité sur le service de streaming aux États-Unis. Pour lancer la nouvelle offre, les téléspectateurs peuvent se réjouir des 12 premiers épisodes de la 23e saison à venir le vendredi 12 juin. Nouveau des épisodes de la série seront ajoutés à la bibliothèque de Netflix chaque trimestre pour le déroulement de la saison. En outre, Pokémon Journeys: la série comprendra également une nouvelle chanson thème écrite et interprétée par le groupe Walk off the Earth (avec un échantillon de la chanson inclus dans la bande-annonce ci-dessous).

Pour Emily Arons, vice-président senior des affaires internationales de The Pokemon Company International, en partenariat avec Netflix, était comme le meilleur moyen d’atteindre un public américain aussi large que possible: « Avec leur énorme portée et la possibilité pour les fans de profiter du contenu à tout moment et en tout lieu, Netflix est le partenaire idéal pour la première aux États-Unis de nouveaux épisodes de la série animée Pokémon animée. Nous avons hâte que les fans de Pokemon de tous âges continuent de découvrir l’esprit d’aventure et d’amitié dans Pokémon Journeys: la série, notre nouvelle saison à venir sur Netflix en juin. « Parallèlement à la nouvelle est venue la première bande-annonce internationale officielle, se concentrant sur Ash et Pikachu alors qu’ils continuent d’explorer de nouvelles terres dans le monde Pokemon. Comme vous allez le voir, leur voyage Présentez-les à de nouveaux amis et ennemis et découvrez plus de Pokémon.

Dans Pokémon Journeys: la série, Pokemon Trainer Ash Ketchum a un nouveau plan: voir le monde! Mais d’abord, lui et son partenaire Pikachu se dirigent vers l’ouverture du laboratoire Cerise, un centre de recherche dédié à la découverte des mystères de Pokémon dans chaque région. Ash rencontre Goh, un autre garçon avec une curiosité sans bornes pour Pokemon, et les deux sont ravis lorsque le professeur Cerise leur demande de devenir des chercheurs officiels. Avec Ash aussi déterminé que jamais à devenir un maître Pokémon et Goh visant à attraper l’un de tous les Pokémon (y compris le Mythical Mew), nos héros sont prêts pour l’aventure et l’excitation alors qu’ils explorent le vaste monde de Pokémon!

