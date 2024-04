Pokémon Go : Tous les codes d’avril 2024 (bonbons rares, baies argentées etc)

Chaque mois, Pokémon GO chouchoute ses joueurs avec une série fraîche de codes promotionnels, offrant tout, des Poké Balls aux objets cosmétiques uniques.

Avril 2024 continue sur cette lancée, proposant une gamme attrayante de codes pour améliorer votre aventure dans le jeu. Voyons ensemble ce que ce mois nous réserve en termes de codes et comment les utiliser au mieux.

Activation des codes sur iOS

Pour les dresseurs utilisant un appareil iOS, voici comment profiter des codes dans Pokémon Go :

Visitez le site officiel de Niantic. Connectez-vous avec votre compte Pokémon GO via Google, Facebook, ou Niantic Kids. Saisissez le code dans l’espace prévu à cet effet. Cliquez sur « Envoyer » pour activer.

Activation des codes sur Android

Les joueurs sur Android ont l’avantage d’activer les codes directement dans l’application. Suivez ces étapes :

Ouvrez le menu en touchant la Poké Ball située en bas de l’écran. Rendez-vous dans la Boutique. Faites défiler jusqu’à la section « Promotions ». Entrez le code dans le champ dédié. Appuyez sur « Échanger » pour activer.

Les codes actifs en avril 2024

Ce mois-ci, Pokémon Go gâte encore ses joueurs avec des offres exclusives. Voici une sélection des codes promotionnels disponibles :

CODE RÉCOMPENSE CAPTAINPIKACHU Rencontre avec Capitaine Pikachu, 5000 XP, 2500 Poussière d’étoiles 7B3ELFUMKLP4G Débloque 10 gemmes purifiées FENDIxFRGMTxPOKEMON Article d’avatar à capuche Fendi X Frgmt

L’importance des codes dans la communauté

Les codes promotionnels renforcent les liens entre Niantic et les joueurs, offrant des récompenses qui encouragent l’engagement continu dans Pokémon GO. Ces marques de reconnaissance motivent les joueurs à rester actifs et à participer aux événements spéciaux du jeu.

Stratégies d’utilisation des codes

Utiliser les codes à bon escient peut grandement enrichir votre expérience de jeu, que ce soit en renforçant votre équipe pour les prochaines batailles ou en personnalisant votre avatar avec des items exclusifs. Chaque code offre un avantage unique dans votre quête.

Les attentes pour les mois à venir

Tandis que les joueurs profitent des offres actuelles, l’excitation pour ce que les prochains mois pourraient apporter ne cesse de croître. La communauté reste aux aguets des prochaines annonces de Niantic, dans l’espoir de découvrir de nouvelles récompenses qui viendront enrichir leur expérience dans le monde de Pokémon GO.

Cet article plonge dans l’univers des codes promotionnels de Pokémon GO pour avril 2024, dévoilant les récompenses offertes et fournissant un guide pratique pour activer ces codes, que vous soyez sur iOS ou Android. Ces opportunités de gains représentent une chance d’obtenir des bonus tout en renforçant les liens avec le jeu.