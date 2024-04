Pokémon Go : Les techniques pour capturer un Métamorph (parfois shiny) à coup sûr en avril 2024

La quête pour capturer Métamorph, le caméléon de l’univers Pokémon, s’intensifie dans Pokémon GO.

Ce mois d’avril 2024, les dresseurs sont invités à redoubler d’efforts et d’astuces pour débusquer cette créature espiègle qui aime se dissimuler derrière l’apparence d’autres Pokémon. Découvrez dans cet article comment maximiser vos chances de capturer Métamorph et même sa version Shiny, en vous basant sur la liste des Pokémon derrière lesquels il peut se cacher.

Lire aussi :

La Quête pour Capturer Métamorph

Capturer Métamorph représente un défi unique pour les joueurs de Pokémon GO. Contrairement à d’autres Pokémon, Métamorph ne peut être trouvé lors de raids ou éclos de œufs; il prend l’apparence d’autres Pokémon sauvages. Savoir quels Pokémon peuvent masquer la présence de Métamorph est essentiel pour les dresseurs cherchant à ajouter cette créature versatile à leur collection.

Reconnaître les Déguisements de Métamorph

Métamorph utilise ses pouvoirs de transformation pour se cacher derrière d’autres Pokémon. Pour le mois d’avril 2024, il a choisi de se déguiser en dix espèces différentes. Pour les dresseurs, connaître ces espèces est crucial pour démasquer et capturer Métamorph. Cependant, la présence d’un Pokémon de cette liste n’indique pas automatiquement qu’un Métamorph se cache derrière lui, ce qui ajoute un niveau d’incertitude et d’excitation à la chasse.

Techniques de Capture Éprouvées

Pour augmenter vos chances de rencontrer Métamorph, l’utilisation d’encens ou de leurres est recommandée. Ces outils augmentent les taux d’apparition des Pokémon sauvages, y compris ceux sous lesquels Métamorph peut se cacher. Il est important de capturer chaque Pokémon suspect, car Métamorph se révèle seulement après la capture, transformant le traditionnel « Je te tiens ! » en un surprenant « Oh ? ».

À la Poursuite de Métamorph Shiny

La version Shiny de Métamorph, introduite à travers une Étude Spéciale, reste un des trophées les plus recherchés. Bien que sa capture ait été initialement limitée, des informations récentes suggèrent qu’il est désormais possible de trouver Métamorph Shiny à l’état sauvage. Pour cela, il faut capturer des Pokémon qui peuvent apparaître sous leur forme Shiny, dans l’espoir qu’un Métamorph Shiny se cache derrière.

Liste des Pokémon Cibles en Avril 2024

Pour aider les dresseurs dans leur quête, voici la liste des dix Pokémon derrière lesquels Métamorph peut se cacher en avril 2024:

Pokémon Chamallot Grelaçon Keunotor Mystherbe Nounourson Nucléos Poissirène Rhinocorne Scrutella Smogo

Conseils pour une Chasse Réussie

La patience et la persévérance sont de mise lors de la chasse à Métamorph. Chaque capture peut potentiellement révéler cette créature insaisissable, transformant chaque tentative en une possible victoire. Les dresseurs doivent rester vigilants et prêts à capturer chaque Pokémon de la liste ci-dessus, tout en croisant les doigts pour que la prochaine capture soit celle qui révèlera un Métamorph ou, avec encore plus de chance, un Métamorph Shiny.

Cet article explore les techniques et les stratégies pour capturer Métamorph et sa version Shiny dans Pokémon GO en avril 2024. En se concentrant sur les Pokémon spécifiques derrière lesquels Métamorph aime se cacher, les dresseurs peuvent augmenter leurs chances de débusquer et capturer cette créature espiègle. Avec patience et détermination, la capture de Métamorph n’est plus qu’une question de temps.