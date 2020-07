Pokémon Go Fest 2020 Ultra Unlock bonus et exigences révélés

in

Pokémon Go Fest 2020 est sur le point de commencer. Mais Niantic donne déjà aux joueurs une raison de regarder au-delà de l’événement en fournissant des détails sur les conditions du bonus Ultra Unlock.

Le bonus Ultra Unlock ne peut être obtenu que si les joueurs participant à Pokémon Go Fest terminez un certain nombre de défis mondiaux dans la Global Challenge Arena.

Cette année, il y aura un total de 32 défis mondiaux pour tous les formateurs à travailler ensemble et à relever. Pour chaque huit défis terminés le premier jour de Aller Fest 2020, une semaine supplémentaire d’événements Ultra Unlock sera ajoutée, avec un maximum de trois semaines au total.

Une fois que Aller Le festival commence le 25 juillet, vous pouvez suivre la progression globale de chaque défi à partir de la Global Challenge Arena dans le menu d’affichage du jour.

Chaque semaine d’événement Ultra Unlock potentielle aura un thème. La première semaine disponible pour débloquer en complétant huit défis est la semaine du dragon. Après cela, 16 défis terminés débloqueront Enigma Week et 24 débloqueront l’événement final, qui est la semaine Unova.

Pour chacune de ces semaines, un Pokémon légendaire sera de retour dans des raids cinq étoiles sur le thème: Rayquaza pour la semaine du dragon, Deoxys pour la semaine Enigma et Genesect pour la semaine Unova. Si les joueurs peuvent débloquer l’événement sur le thème Unova, Sewaddle, Cottonee, Emolga et Bouffalant feront tous leur Pokémon Go fait ses débuts.

Voici les dates auxquelles chaque événement s’exécuterait si les conditions d’Ultra Unlock sont remplies.

Semaine du dragon: du 31 juillet au 7 août

Enigma Week: du 7 au 14 août

Semaine Unova: du 14 au 21 août

Pokémon Go Fest 2020 se déroule les 25 et 26 juillet. Si vous souhaitez débloquer tous ces bonus, vous devrez obtenir votre billet tôt et sauter dans le Global Challenge Arena.

