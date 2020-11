Pokémon Go défie COVID-19 et génère 1 milliard de dollars de revenus

Contrairement à toutes les attentes, Pokemon Go se porte bien, générant des revenus de plus d’un milliard de dollars cette année. Le jeu de réalité augmentée qui encourage essentiellement les gens à errer dans la rue dans l’espoir d’une capture de Pokémon ne semble pas affecté par l’ensemble de la situation COVID-19. On pourrait penser que les verrouillages empêcheront les gens de jouer, mais les statistiques montrent le contraire. Sensor Tower a publié un rapport qui montre une croissance constante des revenus du jeu populaire de Niantic depuis 2017. Malgré la pandémie, Pokemon Go a enregistré une augmentation de 11% de ses revenus en 2020 par rapport à l’année dernière, et le revenu total à vie dépasse désormais 4 milliards de dollars. Les États-Unis se sont révélés être le marché le plus lucratif, générant 1,5 milliard de dollars de revenus, suivis de près par le Japon avec 1,3 milliard de dollars, et l’Allemagne dans un tiers éloigné avec «seulement» 238,6 millions de dollars, soit 5,7%.

En ce qui concerne Android vs iOS, Google Play est clairement le gagnant. Le marché Android a généré plus de revenus avec 2,2 milliards de dollars au total contre 1,9 $ pour l’App Store. Il convient également de noter que Niantic a introduit de nouvelles fonctionnalités de maintien à la maison qui ont permis aux gens de profiter du jeu sans trop se promener et de rester en sécurité. Plus de 100 millions d’utilisateurs ont installé le jeu aux États-Unis et à en juger par les chiffres de revenus, les gens jouent et jouent dur.