Pokémon de génération 6 arrive sur Pokémon Go le 2 décembre

Les dresseurs pourront rencontrer des Pokémon de génération 6 de la région de Kalos le mois prochain, a annoncé Niantic aujourd’hui. Un nouveau lot de Pokémon sera ajouté à Pokémon Go le 2 décembre.

L’arrivée du nouveau Pokémon sera célébrée avec un événement spécial du 2 au 8 décembre lorsque les Pokémon de la région de Kalos apparaîtront plus souvent dans la nature. Il y aura également un nouveau Raid Egg une étoile à venir, que Niantic annoncera sur leurs réseaux sociaux à l’avenir.

Il y a 17 nouveaux Pokémon à venir, dont Chepsin, Fennekin, Froakie, Fletchling et leurs évolutions. Kalos a été introduit dans le Pokémon X et Oui jeux pour Nintendo 3DS.

Les entraîneurs peuvent choisir parmi Fennekin, Froakie et Chespin comme Pokémon de départ et rencontrer plus tard les Pokémon légendaires Xerneas, Yveltal et Zygarde. Ceux-ci ne seront pas inclus dans le Pokémon Kalos ajouté à Pokémon Go, pourtant.

Kalos était l’endroit où la Méga Évolution a été introduite pour la première fois, donc Niantic pourrait ajouter un Pokémon Kalos au Pokémon pouvant figurer dans la liste de Méga Évolution à l’avenir.

Voici la liste de tous les Pokémon Kallos à venir sur Pokémon Go le 2 décembre:

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadiens

Greninja

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Flamme de Serre

Litleo

Pyroar

Klefki

Dans cette liste, seul Klefki est verrouillé par région, ce qui signifie qu’il n’apparaîtra que dans un pays spécifique. Dans le cas de Klefki, c’est une région fermée à la France.

